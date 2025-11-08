Sport

Dan Petrescu, probleme grave de sănătate. Giovanni Becali: A pierdut 30 de kilograme

Dan Petrescu, probleme grave de sănătate. Giovanni Becali: A pierdut 30 de kilogrameGiovanni Becali. Sursă foto: Captură video Facebook
Giovanni Becali a declarat, despre antrenorul Dan Petrescu, că trece printr-o perioadă dificilă. „Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine”, a spus acesta, la „Giovanni Show”.

Impresarul, despre Dan Petrescu: „Aștept să se facă bine”

Giovanni Becali a declarat că are o relație apropiată cu Dan Petrescu și a discutat despre situația dificilă prin care trece antrenorul. El a spus că veștile privind starea sa nu sunt deloc bune, motiv pentru care Petrescu nu a revenit la CFR Cluj.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos. Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a spus acesta.

Dan Petrescu

Dan Petrescu. Sursa foto: Instagram

„Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine”

Impresarul este îngrijorat deoarece veștile pozitive despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu întârzie să apară.

„Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit. Ori le-a pierdut ca să slăbească, că era gras, el întotdeauna a avut probleme cu șoldul. Îmi aduc aminte cât stretching a făcut el cu Gică Popescu, erau campioni când erau la echipa națională”, a mai spus acesta, la emisiune.

Problemele de sănătate au împiedicat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj

După plecarea de la CFR Cluj în vară, Dan Petrescu a fost din nou luat în calcul pentru postul de antrenor, după demiterea lui Andrea Mandorlini. Patronul Neluțu Varga a anunțat atunci revenirea acestuia.

Totuși, mutarea nu a mai avut loc din cauza problemelor medicale ale lui Petrescu, aflat încă sub tratament. Cum nu putea reveni imediat, conducerea clubului a decis să îl numească pe Daniel Pancu.

