Dedesubturile dosarului Microsoft și ciudata implicare a chinezului Yan

Dosarul Microsoft are încă dedesubturi despre care nu s-a vorbit. Conexiunile nebănuite ale unor oameni de afaceri, inclusiv celebrul chinez Yan din dosarul Schanghai sunt doar câteva dintre detalii.

Cum s-au pus bazele afacerii Microsoft

Anca Alexandrescu: Ați avut dosarul Microsoft și dosarul ANRP. Hai să începem cu Microsoft.

Dorin Cocoș: Hai să începem cu Microsoft dacă tot m-ați adus aici să vă povestesc cu Microsoft, cum a început el. Pe la începutul anului 2009, după cum am declarat și la onorata instanță, au venit la mine Claudiu Florică cu Dinu Pescariu și mi-au zis măi Dorine, uite așa, noi am făcut și în 2004, în 2007 am făcut Fujitsu Siemens.

Ambasada Americană face Microsoft că trebuie să se vândă, că trebuie să se facă. Am zis, bine mă. Eu nu-l cunosc pe ăsta, Gabi Sandu, dar uite îl cunosc pe Pinalti care e gruparea lor cu Stolojan. Stai să vorbesc cu el să vedem care e treaba. Și a venit la hotel la noi, la Averescu, Gabi Sandu cu Pinalti. Au venit și ei doi, au explicat, s-a stabilit, eu m-am dus și le-am spus lor.

Anca Alexandrescu: V-ați dus la George Maior și la Florian Coldea

Dorin Cocoș a explicat toată afacerea lui Coldea și Maior

Dorin Cocoș: Exact: Eu le-am spus toate astea. Că Ambasada Americii, uite că e un domn, mi-am și notat cum se numea domnul de la Ambasadă care împreună cu Claudiu Florică a fost la negocieri la Minister din partea lui Claudiu și al lui Microsoft. Vă spun și ce funcție avea domnul de la Ambasadă. Îl cheama Jim Cunningan și era atașatul comercial al Ambasadei SUA. Asta știu de la Claudiu, că eu nu l-am văzut pe acest Jim niciodată.

De asemenea, la negocierea contractului a participat și domnul Ronald Bincofski, director Microsoft. Eu când am văzut că e la nivelul ăsta am zis că e afacere cumsecade. S-a început, s-au făcut toate alea și i-am zis lui Dinu: Băi, Dinule, ajuți și tu în campanie. Da, domnule, ajut, fac, dreg.

Anca Alexandrescu: Adică ați discutat despre un comision.

Dorin Cocoș: Da, să ajute și el în campanie.

Anca Alexandrescu: Adică banii să ajungă la campania lui Traian Băsescu.

Dorin Cocoș: La campania pe care o făcea PDL pentru Traian Băsescu. Nu la Traian Băsescu.

Anca Alexandrescu: Cât?

Chinezul Yan la un pas să facă materiale promoționale pentru Campania lui Traian Băsescu

Dorin Cocoș: Păi cred că Dinu a plătit vreo două milioane trei sute. Eu m-am ocupat, pentru că Alin Albu găsise prin chinezul ălă care am văzut că i-ați luat interviu.

Anca Alexandrescu: Stați puțin. Dumneavoastră îl cunoașteți pe chinezul Yan?

Dorin Cocoș: O, dinaintea dumneavoastră cu mult. Alin Albu găsise materialele astea promoționale cu mult mai scumpe decât le-am găsit eu prin altă firmă și i-am spus lasă că mă ocup eu.

Anca Alexandrescu: Deci nu ați luat prin chinez?

Dorin Cocoș: Nu, nici pomeneală.

Anca Alexandrescu: Le-ați luat prin Niro?

Dorin Cocoș: Nu prin Nicu, săracu.

Anca Alexandrescu: Păi e și el în dosar.

Dorin Cocoș: Nicu a fost condamnat absolut pe nedrept.