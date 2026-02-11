Andrei Cordea, audiat de Comisia de Disciplină după scandalul cu Cristiano Bergodi. „Sper să mă ierte”

Comisia de Disciplină a FRF a ținut azi o primă ședință, marele subiect fiind cel al scandalului de la meciul jucat de CFR Cluj și „U” Cluj (scor 3-2). Cristiano Bergodi, antrenorul oaspeților, a vrut să-l bată pe Andrei Cordea, mijlocașul gazdelor. Cei doi riscă suspendări dure. Următoarea ședință este programată săptămâna viitoare, la data de 18 februarie.

Andrei Cordea a participat la ședința de azi și a spus jurnaliștilor că i-a cerut scuze lui Bergodi. „A fost o lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii (n.r. membrii comisiei), le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat, au fost și filmulețe. Am ieșit de aici cu capul sus și am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele. Mi-au spus lucruri adevărate, felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că îmi vor doar binele. Am avut și eu greșelile mele, de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta este.

Eu am vorbit cu dânșii, le-am explicat punctul meu de vedere, apoi i-am ascultat și pe ei, pentru că așa era normal. Am ieșit cu capul sus, e normal să-mi aștept decizia. Cel mai important este că am învățat ceva și nu o să mai fac niciodată”, a spus fotbalistul.

„Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat, dar asta este. Acum am învățat, știu ce am de făcut pe viitor și cel mai important este să fiu sănătos.

I-am dat un mesaj dânsului (n.r. - lui Cristiano Bergodi), i-am explicat exact că nu am avut absolut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuție între Mister” și mine, bineînțeles începută de la el.

Sper să mă ierte și ei, suntem și în același oraș și nu vreau să mă feresc de dânșii, dacă mă întâlnesc cu ei pe stradă, să nu ne salutăm sau să nu ne băgăm în seamă”, a mai afirmat Cordea.