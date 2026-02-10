Cristiano Bergodi va fi sancționat de „U” Cluj, după scandalul monstru de la meciul cu CFR Cluj

Cristiano Bergodi (61 de ani) va fi sancționat de propriul club, „U” Cluj, după gravele incidente pe care italianul le-a provocat la partida cu CFR Cluj, pierdută cu scorul de 2-3. Tehnicianul a primit cartonașul roșu, la fel ca și omul cu care a intrat în conflict, Andrei Cordea, jucătorul echipei din Gruia.

Cazul incidentelor va fi judecat mâine, de Comisia de Disciplină, dar până atunci, oficialii echipei „U” Cluj” au anunțat că Bergodi va fi sancționat disciplinar intern. Nu se pune însă problema ca italianului să-i fie reziliat contractul.

„Cristiano Bergodi este deja într-o perioadă de suspendare și nu se pune problema să stea pe bancă la următorul meci. Staff-ul tehnic își va stabili atribuțiile în această perioadă.

O să urmeze ședința Comisiei de Disciplină, dar vom prezenta și noi argumentele noastre. Ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie una minimă prevăzută de regulament.

În spațiul public au apărut niște informații care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi pare rău că domnul Mureșan a ieșit cu niște declarații care nu sunt reale. Vorbește de minutul 85, care nu există”, a anunțat președintele echipei clujene, Radu Constantea, pentru digisport.ro.

„Până la faza când Andrei Cordea începe să-i adreseze cuvinte suburbane domnului Bergodi, undeva prin minutul 92:40 - 92:45, nu a făcut nimic. Atunci vedem prima reacție a lui Cristiano Bergodi.

După acea fază, la aproximativ 30 de secunde, jucătorul Cordea continuă și mai arată încă o dată semne obsene în direcția antrenorului nostru.

Nu știu ce a văzut domnul Mureșan, că nu există acel minut 85. Nu e adevărat, e vorba despre un minut jumătate cât Cristiano Bergodi a fost agitat. E clar că nu susținem ceea ce s-a întâmplat și i-am transmis domnului Bergodi că va primi o amendă. Trebuie văzut și factorul declanșator”, a mai spus Constantea.

Bergodi riscă să fie suspendat pentru o perioadă maximă de 12 luni, conform regulamentului.