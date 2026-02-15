Farul Constanța - Rapid, 3-1. Victorie mare pentru gazde, giuleștenii au jucat submediocru

Farul Constanța s-a impus cu scorul de 3-1, duminică, pe teren propriu, în fața Rapidului, în etapa a 27-a a Superligii. Partida a fost dominată de gazde, care au profitat de un adversar ieșit total din formă la Ovidiu. Pentru trupa pregătită de Ianis Zicu au marcat Alexandru Işfan (19), Denis Alibec (45+5 din penalty) și Ionuţ Vînă (53), golul oaspeților a fost reușit de Andrei Borza în minutul 40.

Chiar și cu acest succes, echipa finanțată de Gică Hagi are șanse mici de calificare în play-off, pentru că se află pe locul al 11-lea al clasamentului, cu 37 de puncte, la 5 distanță de FC Botoșani (locul 6). Rapid este pe 3 cu 49 de puncte. Craiova e lideră cu 50 de puncte și e urmată de Dinamo cu 49 (ambele au un meci mai puțin disputat).

Au marcat: Alexandru Işfan (19), Denis Alibec (45+5 - penalty), Ionuţ Vînă (53), respectiv Andrei Borza (40). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

„Cred că am controlat prima repriză, am jucat mai bine, cred că este o victorie meritată. Am marcat 3 goluri și suntem fericiți pentru victorie. Am jucat bine și la Slobozia, sau acasă cu Dinamo, când am pierdut în ultimul minut.

Asta e viața, mergem înainte și trebuie să strângem cât mai multe puncte. Ne jucăm șansa până la capăt. Dacă câștigăm ultimele 3 meciuri eu zic că avem șanse. Acum suntem mai mulți atacanți, mereu ne schimbăm. Mă simt bine la Farul, chiar dacă mai trebuie să lucrez la forma fizică, termin benzina în minutul 60”, a spus Denis Alibec, atacantul Farului, conform Digi Sport.