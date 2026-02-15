Sport

Superliga. UTA - FC Botoșani, 2-1. Arădenii rămân în lupta pentru play-off

Superliga. UTA - FC Botoșani, 2-1. Arădenii rămân în lupta pentru play-offFotbal. Sursa foto: Pixabay
UTA s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 2-1, în partida cu FC Botoșani, din runda a 27-a a campionatului intern. Dmitro Pospelov a deschis scorul pentru gazde în minutul 22, oaspeții au egalat datorită lui Alexandru Cîmpanu în minutul 77, arădenii au rezolvat soarta celor trei puncte după ce Valentin Costache a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 90.

Victorie in extremis obținută de UTA în fața celor de la FC Botoșani

UTA venea după două înfrângeri consecutive şi două două eşecuri la rând pe teren propriu. FC Botoşani a pierdut în ultimele patru deplasări. Echipa lui Adrian Mihalcea este pe poziția a 8-a cu 41 de puncte, în timp ce FC Botoșani ocupă locul al 6-lea cu 42 de puncte.

AFC UTA Arad - AFC Botoşani 2-1 (1-0), Arena „Francisc Neuman” - Arad

Au marcat: Dmitro Pospelov (22), Valentin Costache (90 - penalty), respectiv Alexandru Cîmpanu (77). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

Adrian Mihalcea: „Va urma o nouă finală la Galați”

Adrian Mihalcea, antrenorul gazdelor, e cu gândul la meciul cu Oțelul, unul foarte important pentru calificarea în play-off.

„Când te apuci de o astfel de meserie ai și riscuri, dar la final e plăcut. Am câștigat 3 puncte contra unei echipe bune. Astăzi, după numărul mare de ocazii, am meritat să câștigăm. Fac parte din joc ratările, trebuie să lucrăm și la faza de finalizare. Și la meciul cu Csikszereda am avut ocazii mari și nu puteam să închidem jocul.

Va urma o nouă finală, cea de la Galați. Cine va câștiga, va avea șanse reale de a intra în play-off. Săptămâna asta va fi mult mai pozitivă, după acest rezultat bun”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilorm conform Digi Sport.

 

