Social

Grav accident pe A1. Un bărbat, încarcerat între fiarele contorsionate

Grav accident pe A1. Un bărbat, încarcerat între fiarele contorsionateSursa foto: ISU Timiș
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș spune că accidentul a avut loc azi, după-amiază, pe Autostrada A1, la kilometrul 48, în apropiere de Timișoara. În coliziune au fost implicate două vehicule. Un microbuz și un autotren. În urma impactului, un om a rămas încarcerat. La fața locului se deplasează și elicopterul SMURD din Arad. Traficul în zonă este blocat complet pe durata intervenției.

Accdent

Sursa foto: ISU Timiș

Forțe și mijloace ISU Timiș, mobilizate să gestioneze situația de urgență

Momente foarte grele pentru pasagerii unui microbus și a unui autotren, pe Autostrada A1, în apropiere de Timișoara.Nu mai puțin de 10 pompieri au intervenit la locul accidentului. "Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Timiș:autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare,  ambulanță SMURD tip C", a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

Accident

Sursa foto: DRDP Timiș

Direcția Regională de Drumuri și Poduri  Timiș a dat coordonate mai exacte ale accidentului. Acesta s-a produs în zona zona localității Recaș (TM), sensul de mers Lugoj - Timişoara.

Un bărbat, extras dintre fiarele contorsionate

Pompierii au acționat rapid pentru a ajunge la omul care era victimă în urma coloziunii. Acesta a trebuit descarcerat. Între timp, a fost solicitată prezența elicopterului SMURD Arad la locul accidentului

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 august 2025. Râsul lui Bergson 
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 august 2025. Râsul lui Bergson 
Cum te poți recăsători după divorț. Rânduielile Bisericii Ortodoxe
Cum te poți recăsători după divorț. Rânduielile Bisericii Ortodoxe

Victima, un bărbat, a fost extrasă dintre fiarele contorsionate. Și apoi  predată echipajului medical. Potrivit primelor informații, barbatul descarcerat  era conștientă. Și  cooperant cu salvatorii.  La fața locului sunt și polițiștii. Ei continuă să caute probe pentru a putea  să stabilească care au fost cauzele producerii accidentului. Nu este pentru prima dată în ultimele luni când în această zonă au loc accidente teribile. La începutul  lunii iulie, pe A!, a avut loc un accident în lanț în care au fost implicate șapte mașini. Atunci au fost 11 victime din care trei copii  accidentați.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:04 - Al doilea sezon al seriei „Vânătorii de comori: România” aduce primul client celebru din țară
20:56 - Refugiat sirian, pedepsit pentru agresarea unei fete. Invocase drepturile omului, dar nu i-a mers
20:48 - Cadrilaterul, bucata de pământ la care bulgarii nu au vrut să renunțe
20:41 - Oportunitățile aduse de criza economică. Marile recesiuni, momente-cheie pentru investitorii pregătiți
20:33 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 august 2025. Râsul lui Bergson 
20:28 - Averea noului șef al Romsilva, Jean Vișan. Cinci case, terenuri, conturi bancare și venituri consistente

Proiecte speciale