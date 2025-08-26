Social Grav accident pe A1. Un bărbat, încarcerat între fiarele contorsionate







Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș spune că accidentul a avut loc azi, după-amiază, pe Autostrada A1, la kilometrul 48, în apropiere de Timișoara. În coliziune au fost implicate două vehicule. Un microbuz și un autotren. În urma impactului, un om a rămas încarcerat. La fața locului se deplasează și elicopterul SMURD din Arad. Traficul în zonă este blocat complet pe durata intervenției.

Momente foarte grele pentru pasagerii unui microbus și a unui autotren, pe Autostrada A1, în apropiere de Timișoara.Nu mai puțin de 10 pompieri au intervenit la locul accidentului. "Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Timiș:autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, ambulanță SMURD tip C", a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timiș a dat coordonate mai exacte ale accidentului. Acesta s-a produs în zona zona localității Recaș (TM), sensul de mers Lugoj - Timişoara.

Pompierii au acționat rapid pentru a ajunge la omul care era victimă în urma coloziunii. Acesta a trebuit descarcerat. Între timp, a fost solicitată prezența elicopterului SMURD Arad la locul accidentului

Victima, un bărbat, a fost extrasă dintre fiarele contorsionate. Și apoi predată echipajului medical. Potrivit primelor informații, barbatul descarcerat era conștientă. Și cooperant cu salvatorii. La fața locului sunt și polițiștii. Ei continuă să caute probe pentru a putea să stabilească care au fost cauzele producerii accidentului. Nu este pentru prima dată în ultimele luni când în această zonă au loc accidente teribile. La începutul lunii iulie, pe A!, a avut loc un accident în lanț în care au fost implicate șapte mașini. Atunci au fost 11 victime din care trei copii accidentați.