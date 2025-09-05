Social Ministrul Muncii acuză fraude la pensiile de handicap







Ministrul Muncii a prezentat concluziile verificărilor efectuate asupra dosarelor de pensie pentru persoanele cu handicap. În Capitală, peste 26% dintre cazuri au prezentat nereguli sau suspiciuni de fraudă. Florin Manole a declarat că multe dosare „au fost falsificate prost, pentru că nu au știut unii sa scrie psihiatru”.

Ministrul Muncii a atras atenția asupra unor nereguli identificate în evaluarea dosarelor din sistemul de asistență socială. Potrivit oficialului, au fost constatate situații în care anumite dosare aprobate în platforma informatică nu aveau la bază documentele justificative obligatorii, cum ar fi actele de identitate, referatele de specialitate sau avizele medicale. De asemenea, s-a semnalat existența unor cazuri izolate de dosare care conțineau documente falsificate.

„Vorbim despre dosare care nu respectă criteriile, de persoane care beneficiau de decizii în sistemul informatic, dar nu existau documentele fizice esențiale: documente de identitate, referate, scrisori medicale. Apoi, este cazul dosarelor cu documente false. Există, nu extrem de multe, dar există dosare cu documente falsificate”, a punctat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra unor nereguli descoperite în procesul de evaluare a dosarelor pentru handicap. Potrivit acestuia, unele comisii responsabile cu verificarea acestor dosare au fost induse în eroare de parafe medicale falsificate, care însă au fost realizate neprofesionist.

Manole a explicat că în unele cazuri parafa era scrisă greșit, de exemplu, cuvântul „psihiatru” a fost notat incorect („spihtiatru”), iar cei care au prezentat documentele au încercat să convingă comisiile că semnătura este autentică. Cu toate acestea, o parte dintre comisii au acceptat aceste documente ca fiind valide, considerând că persoanele respective prezintă probleme reale de sănătate, ceea ce nu se confirma în realitate.

„Au fost falsificate prost, pentru că nu au știut unii sa scrie „psihiatru” și au scris pe parafă greșit „spihtiatru”. Și au încercat să convingă comisia. Și unele comisii s-au lăsat convinse că e o parafă corectă și că omul ăla are o adevărată problemă, ceea ce evident că nu era cazul", a detaliat Florin Manole.

În perioada aprilie - iunie 2025, un control amplu a analizat un total de 2.083 de dosare, fiind identificate erori sau fraude în 554 dintre acestea. Conform declarațiilor ministrului Muncii, 189 de persoane au rămas fără certificat, deoarece nu trebuia să le fie acordat. De asemenea, 190 de persoane au fost încadrate într-un grad de handicap inferior față de cel anterior, în timp ce pentru 141 de cazuri s-a corectat încadrarea în sensul creșterii gradului, semnalând astfel o eroare a statului față de cetățeni.

În plus, 29 de persoane au ales să renunțe la permisul de conducere, iar 5 au renunțat la certificatul de handicap. Pentru 1.506 dosare, verificările nu au relevat nereguli, situația acestora rămânând neschimbată.

„189 au rămas fără certificat foarte rapid, pentru că nu era cazul să aibă. 190 de persoane au fost încadrate într-un grad inferior. În cazul a 141 de persoane s-a schimbat gradul într-unul superior. Deci aici statul a greșit față de cetățean, nu a greșit cetățeanul față de stat. 29 de persoane au renunțat la permisul de conducere, iar 5 persoane au renunțat la certificatul de handicap. 1506 persoane au avut dosare ireproșabile și în cazul lor lucrurile au rămas așa", a mai declarat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a subliniat necesitatea unei reevaluări riguroase a criteriilor utilizate pentru evaluarea dosarelor de handicap, în contextul unui nivel ridicat al erorilor și al fraudelor în sistem.

Un alt pas important menționat este digitalizarea documentelor medicale, astfel încât acestea să poată fi accesate de către medicii responsabili pentru efectuarea unor controale suplimentare. Manole a insistat însă că accesul trebuie să rămână strict confidențial, pentru protejarea datelor medicale ale pacienților.

În vederea consolidării acestor măsuri, Ministerul Muncii a afirmată că colaborează cu Ministerul Sănătății și intenționează să consulte toate organizațiile neguvernamentale implicate, dând ca exemplu întâlnirile cu Asociația Nevăzătorilor, care au atras atenția asupra necesității combaterii fraudelor, pentru a proteja drepturile celor care au într-adevăr nevoie de aceste beneficii.

„Va trebui, după aceea, să consultăm toate organizațiile neguvernamentale interesate. Am avut întâlniri cu Asociația Nevăzătorilor, de exemplu, care îmi spuneau 'Domnule, trebuie să-i găsiți pe cei care fac fraudă, pentru că ne nedreptățesc pe noi, ceilalți, care avem dreptul la aceste beneficii”, a explicat Manole.

Ministrul Muncii atrage atenția asupra înșelătoriilor legate de strângerea fondurilor, după ce Asociația Persoanelor cu Deficiențe Auditive a semnalat existența unor impostori care pretind că strâng bani în numele organizației.

Potrivit ministrului, nu toate organizațiile care solicită ajutor sunt legitime, iar unele folosesc această metodă pentru a obține fonduri în mod fraudulos. De aceea, autoritățile vor colabora îndeaproape cu asociațiile reprezentative, pentru a combate aceste practici și pentru a proteja atât donatorii, cât și beneficiarii reali.