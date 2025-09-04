Social Fum în Parlament. Deputaţii au rămas fără lift







Republica Moldova. Un mic incendiu care a izbucnit joi în clădirea Parlamentului e la Chişinău a pus pe jar deputaţii, funcţionari şi serviciile de intervenţie.

Deşi, după cum s-a constatat mai apoi, nu a avut loc o ardere propriu-zisă, persoanele aflate în clădirea legislativului au fost evacuate.

Două echipe de pompieri au fost aduse la Parlament ca să stingă incendiul. Astel au reacţionat pompierii la alarma declanşată în Parlament. Ajunse la faţa locului, cele două echipe de intervenţie au constatat că este vorba de un scurt circuit la un lift şi că nu există pericol de declanşare a unui incendiu.

„Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41.

Ajunși la destinație, pompierii au constatat că nu s-a produs o ardere propriu-zisă, ci un scurtcircuit la blocul de alimentare neîntreruptibil al ascensorului, situat la etajul tehnic. Prin urmare, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat. Pompierii, în comun cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Nici o persoană nu a avut de suferit”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Deşi incendiul nu s-a confirmat, cele două echipaje de pompieri au rămas la Parlament pentru „gestionarea situaţiei”.

Clădirea Parlamentului de la Chişinău a fost cuprinsă de flăcări în timpul revoltei anticomuniste din aprilie 2009. Flăcările au distrus atunci mai multe documente importante. În special originalul Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova.

Oamenii erau revoltaţi atunci că, în timp ce clădirea Legislativului era cuprinsă de flăcări, la faţa locului nu se afla nicio echipă de pompieri.

Reparația Parlamentului a început în 2009, dar a fost oprită un an mai târziu din lipsă de bani. Lucrările au fost reluate în 2012, fiind finalizate la sfârșitul anului 2016

Iniţial, necesarul estimat iniţial pentru reparaţii a fost de 250 de milioane de lei. În primii doi ani s-au investit circa 76 de milioane. Când s-au terminat banii, s-au oprit şi lucrările. Pentru finalizarea lucrărilor, plus dotarea birourilor cu cele necesare, au mai fost nevoie de circa 370 de milioane de lei.

Deși lucrările de reconstrucție a clădirii Parlamentului Republicii Moldova s-au încheiat de ani buni, edificiul nu a fost dat nici până astăzi oficial în exploatare. Aflată în uz de mai mulți ani, una dintre cele mai importante instituții ale statului funcționează, de facto, într-un imobil care nu este înregistrat în registrul bunurilor imobile și pentru care lipsesc acte esențiale.

Unul dintre principalele obstacole este lipsa actelor esențiale, cum ar fi procesul-verbal de recepție finală. Totodată și actul de transmitere a clădirii către Parlament. Aceste documente sunt indispensabile pentru a putea înregistra oficial clădirea. Mai mult, drepturile de proprietate nu au fost înregistrate în registrul imobilelor. Acest lucru ridică semne de întrebare privind regimul legal al acestei instituții importante.