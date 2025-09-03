Social

Trafic rutier îngreunat pe DN 1 A din cauza unui incendiu de vegetaţie

Trafic rutier îngreunat pe DN 1 A din cauza unui incendiu de vegetaţieSursa foto: Facebook/IGSU
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un incendiu izbucnit miercuri după-amiază a îngreunat circulația pe drumul național 1A, în apropierea centurii de est a municipiului Ploiești. Fumul dens degajat de arderea vegetației uscate a redus vizibilitatea, afectând astfel traficul rutier în zonă, informează ISU Prahova.

Trafic rutier îngreunat pe DN 1 A din cauza unui incendiu de vegetaţie

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, focul a cuprins o suprafață estimată între șapte și opt hectare. Au fost afectate vegetația uscată, lăstărișul, mărăcinișul, dar și deșeuri aflate în perimetrul respectiv.

Incendiul s-a produs la marginea orașului, pe partea estică, în imediata apropiere a DN 1A, generând dificultăți în desfășurarea normală a traficului auto. Autoritățile intervin pentru lichidarea focului și pentru asigurarea siguranței participanților la trafic.

„Pompierii depun reale eforturi pentru localizarea incendiului, care se propagă sub acţiunea vântului. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, se deplasează în zonă şi echipaje de poliţie”, informează ISU Prahova.

Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
Rusia, plan de preluare a puterii în Republica Moldova la alegerile din septembrie
Rusia, plan de preluare a puterii în Republica Moldova la alegerile din septembrie

Incendiul s-a extins pe o suprafață de circa 8 hectare

Pompierii militari de la Detașamentele 1 și 2 Ploiești  au intervenit imediat pentru stingerea incendiului izbucnit într-o zonă cu vegetație aflată în apropierea Centurii de Est a municipiului Ploiești, în paralel cu DN1A.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la fața locului au fost trimise cinci autospeciale pentru stingere, o autocisternă și o autospecială destinată intervenției rapide și coordonării operațiunii. Echipele de intervenție acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor și pentru a lichida focarele active.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate

De asemenea, ISU Prahova a mai anunțat că incendiul  de vegetație s-a extins pe o suprafață de peste opt hectare, iar pompierii depun  eforturi mari  pentru localizarea incendiului, care se propagă din cauza vântului. Pompierii acționează, de asemenea, pentru împiedicarea extinderea incendiului către locuințe.

ISU Prahova a oferit detalii suplimentare privind incendiul aflat în desfășurare. Potrivit noilor informații, focul se propagă în apropierea străzilor Albăstrelelor și Drumul Serii, deși apelul inițial la 112 a fost efectuat din zona Centurii de Est, potrivit prahovainfo.ro.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:34 - Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
16:24 - Iubite, infidelități și lux: povestea controversată a lui Philipp Plein
16:15 - Trafic rutier îngreunat pe DN 1 A din cauza unui incendiu de vegetaţie
16:10 - Caloriferele din oțel: alegerea perfectă pentru încălzirea eficientă a locuinței tale
16:04 - Florin Bloju, implicat într-un conflict cu împușcături. Fostul luptător nu a stat pe gânduri
15:58 - Ponta, atac la Oana Țoiu: Îl certăm pe Trump că se vede cu Putin?

Proiecte speciale