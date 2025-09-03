Social Trafic rutier îngreunat pe DN 1 A din cauza unui incendiu de vegetaţie







Un incendiu izbucnit miercuri după-amiază a îngreunat circulația pe drumul național 1A, în apropierea centurii de est a municipiului Ploiești. Fumul dens degajat de arderea vegetației uscate a redus vizibilitatea, afectând astfel traficul rutier în zonă, informează ISU Prahova.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, focul a cuprins o suprafață estimată între șapte și opt hectare. Au fost afectate vegetația uscată, lăstărișul, mărăcinișul, dar și deșeuri aflate în perimetrul respectiv.

Incendiul s-a produs la marginea orașului, pe partea estică, în imediata apropiere a DN 1A, generând dificultăți în desfășurarea normală a traficului auto. Autoritățile intervin pentru lichidarea focului și pentru asigurarea siguranței participanților la trafic.

„Pompierii depun reale eforturi pentru localizarea incendiului, care se propagă sub acţiunea vântului. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, se deplasează în zonă şi echipaje de poliţie”, informează ISU Prahova.

Pompierii militari de la Detașamentele 1 și 2 Ploiești au intervenit imediat pentru stingerea incendiului izbucnit într-o zonă cu vegetație aflată în apropierea Centurii de Est a municipiului Ploiești, în paralel cu DN1A.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la fața locului au fost trimise cinci autospeciale pentru stingere, o autocisternă și o autospecială destinată intervenției rapide și coordonării operațiunii. Echipele de intervenție acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor și pentru a lichida focarele active.

De asemenea, ISU Prahova a mai anunțat că incendiul de vegetație s-a extins pe o suprafață de peste opt hectare, iar pompierii depun eforturi mari pentru localizarea incendiului, care se propagă din cauza vântului. Pompierii acționează, de asemenea, pentru împiedicarea extinderea incendiului către locuințe.

ISU Prahova a oferit detalii suplimentare privind incendiul aflat în desfășurare. Potrivit noilor informații, focul se propagă în apropierea străzilor Albăstrelelor și Drumul Serii, deși apelul inițial la 112 a fost efectuat din zona Centurii de Est, potrivit prahovainfo.ro.