Politica

Mihai Fifor, atac la Dominic Fritz: A venit fără să înțeleagă nimic și va pleca la fel

Comentează știrea
Mihai Fifor, atac la Dominic Fritz: A venit fără să înțeleagă nimic și va pleca la felMihai Fifor. Sursa foto: Facebook/Mihai Fifor
Din cuprinsul articolului

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat, în urma declarațiilor făcute de Dominic Fritz, care a susținut că liderii coaliției ar fi discutat despre decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor la alimentele de bază, că, de fapt, liderii nu au discutat despre acest subiect. „În Coaliție nu s-a discutat eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fifor: Nu s-a discutat despre eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

Deputatul PSD a declarat că, în ședința de Coaliție, nu s-a discutat despre eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază și a precizat că președintele interimar al partidului din care face face parte, Sorin Grindeanu, a afirmat acest lucru clar.

„Oare domnul Fritz o fi participat la aceeași ședință de Coaliție la care a participat și președintele Grindeanu? Și, dacă totuși a fost prezent, oare a înțeles ce se discuta sau a picat semnalul și, odată cu el, și aplicația Google Translate? Altfel nu ne putem explica declarațiile sale”, a scris acesta.

„Însă de unde să știe domnul Fritz cum o duc românii”

El a explicat că, deși pentru anumite persoane eliminarea plafonării poate părea nesemnificativă, pentru milioane de români această măsură „a însemnat uneori diferența între a rezista de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul”.

Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7

„Însă de unde să știe domnul Fritz cum o duc românii? Pentru el, România e doar locul unde are un job temporar. Și exact așa tratează și ce e în jurul lui: rece, lipsit de înțelegere și de empatie. A venit fără să înțeleagă nimic și, din păcate, va pleca la fel”, a mai scris deputatul PSD.

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursa foto: Facebook/Dominic Fritz

PSD nu va accepta măsura

Fifor a declarat că PSD nu va accepta eliminarea plafonării, susținând că fără această măsură prețurile alimentelor de bază ar crește semnificativ, afectând milioane de români. El a adăugat că, dacă prim-ministrul nu va prelungi plafonarea și va încălca Acordul Politic al Coaliției, PSD va depune o lege în Parlament pentru menținerea acesteia.

„Cei care spun că plafonarea ar fi distorsionat piața nu au niciun argument real în sprijin. Nu a fost penurie, nu au plecat companii din România și nu au existat pierderi. Dimpotrivă: BNR a confirmat că măsura a redus inflația; marii retaileri au continuat să raporteze profituri uriașe; oamenii au fost protejați de scumpiri speculative”, a mai adăugat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:32 - Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
21:23 - Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
21:13 - Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă
21:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 septembrie 2025. Cele șapte reguli de aur ale jurnalistului
20:52 - Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
20:39 - Românii care au cărți noi electronice, puși în dificultate de birocrație și lipsa tehnologiei

HAI România!

România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale