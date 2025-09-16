Mihai Fifor, atac la Dominic Fritz: A venit fără să înțeleagă nimic și va pleca la fel

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat, în urma declarațiilor făcute de Dominic Fritz, care a susținut că liderii coaliției ar fi discutat despre decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor la alimentele de bază, că, de fapt, liderii nu au discutat despre acest subiect. „În Coaliție nu s-a discutat eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a declarat că, în ședința de Coaliție, nu s-a discutat despre eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază și a precizat că președintele interimar al partidului din care face face parte, Sorin Grindeanu, a afirmat acest lucru clar.

„Oare domnul Fritz o fi participat la aceeași ședință de Coaliție la care a participat și președintele Grindeanu? Și, dacă totuși a fost prezent, oare a înțeles ce se discuta sau a picat semnalul și, odată cu el, și aplicația Google Translate? Altfel nu ne putem explica declarațiile sale”, a scris acesta.

El a explicat că, deși pentru anumite persoane eliminarea plafonării poate părea nesemnificativă, pentru milioane de români această măsură „a însemnat uneori diferența între a rezista de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul”.

„Însă de unde să știe domnul Fritz cum o duc românii? Pentru el, România e doar locul unde are un job temporar. Și exact așa tratează și ce e în jurul lui: rece, lipsit de înțelegere și de empatie. A venit fără să înțeleagă nimic și, din păcate, va pleca la fel”, a mai scris deputatul PSD.

Fifor a declarat că PSD nu va accepta eliminarea plafonării, susținând că fără această măsură prețurile alimentelor de bază ar crește semnificativ, afectând milioane de români. El a adăugat că, dacă prim-ministrul nu va prelungi plafonarea și va încălca Acordul Politic al Coaliției, PSD va depune o lege în Parlament pentru menținerea acesteia.

„Cei care spun că plafonarea ar fi distorsionat piața nu au niciun argument real în sprijin. Nu a fost penurie, nu au plecat companii din România și nu au existat pierderi. Dimpotrivă: BNR a confirmat că măsura a redus inflația; marii retaileri au continuat să raporteze profituri uriașe; oamenii au fost protejați de scumpiri speculative”, a mai adăugat acesta.