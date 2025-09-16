Robert Sighiartău (PNL): Plafonarea prețurilor, o măsură comunistă

Tensiunile din coaliția guvernamentală escaladează pe tema plafonării prețurilor la alimentele de bază, măsură pe care deputatul PNL Robert Sighiartău o cataloghează drept „comunistă”. Disputa survine după ce Guvernul a anunțat că plafonarea nu va fi prelungită după luna octombrie, stârnind proteste din partea PSD, care solicită menținerea acestei măsuri. Sighiartău a declarat, la RFI, că nu susține continuarea plafonării prețurilor la alimentele de bază.

Robert Sighiartău a explicat că nu susține plafonarea prețurilor la alimentele de bază, considerând măsura o „iluzie periculoasă”.

El a precizat că, deși anumite produse beneficiază de plafonare, retailerii majorează prețurile la alte produse conexe. Deputatul PNL a caracterizat plafonarea drept o măsură socialistă, cu tentă chiar comunistă.

Deputatul PNL a criticat inițiativa PSD, considerând-o populistă și nejustificată. El a afirmat că, deși propunerea „sună bine”, nu are rostul și locul în politica fiscală actuală. PSD a anunțat că va depune mai multe proiecte de lege în Parlament, menite să corecteze erori identificate în primele două pachete fiscale adoptate anterior.

Sighiartău a precizat că PNL nu susține acest demers, subliniind că măsurile asumate în programul de guvernare de coaliție trebuie respectate. El a acuzat PSD de un „joc de imagine”, prin care încearcă să dea impresia că nu ar fi de acord cu anumite măsuri și depun amendamente.

Deputatul a afirmat că metodele aplicate de PSD nu funcționează în fața lui Ilie Bolojan și că membrii partidului greșesc dacă cred altceva. El a menționat că unii colegi din PSD, inclusiv Adrian Câciu, au demonstrat lipsă de cunoștințe în domeniul financiar, susținând majorări de pensii și cheltuieli sociale fără surse de finanțare.

Sighiartău a subliniat că, după ce PSD a lăsat țara cu un deficit de peste 10%, membrii formațiunii au îndrăzneala să ofere „lecții de economie” celorlalți, lucru pe care îl consideră inoportun și nejustificat.