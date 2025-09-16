Robert Sighiartău (PNL): Plafonarea prețurilor, o măsură comunistă
- Andreea Răzmeriță
- 16 septembrie 2025, 17:23
Tensiunile din coaliția guvernamentală escaladează pe tema plafonării prețurilor la alimentele de bază, măsură pe care deputatul PNL Robert Sighiartău o cataloghează drept „comunistă”. Disputa survine după ce Guvernul a anunțat că plafonarea nu va fi prelungită după luna octombrie, stârnind proteste din partea PSD, care solicită menținerea acestei măsuri. Sighiartău a declarat, la RFI, că nu susține continuarea plafonării prețurilor la alimentele de bază.
Robert Sighiartău despre plafonarea adaosurilor la alimentele de bază
Robert Sighiartău a explicat că nu susține plafonarea prețurilor la alimentele de bază, considerând măsura o „iluzie periculoasă”.
El a precizat că, deși anumite produse beneficiază de plafonare, retailerii majorează prețurile la alte produse conexe. Deputatul PNL a caracterizat plafonarea drept o măsură socialistă, cu tentă chiar comunistă.
Sighiartău acuză PSD de populism pe tema măsurilor fiscale
Deputatul PNL a criticat inițiativa PSD, considerând-o populistă și nejustificată. El a afirmat că, deși propunerea „sună bine”, nu are rostul și locul în politica fiscală actuală. PSD a anunțat că va depune mai multe proiecte de lege în Parlament, menite să corecteze erori identificate în primele două pachete fiscale adoptate anterior.
Sighiartău a precizat că PNL nu susține acest demers, subliniind că măsurile asumate în programul de guvernare de coaliție trebuie respectate. El a acuzat PSD de un „joc de imagine”, prin care încearcă să dea impresia că nu ar fi de acord cu anumite măsuri și depun amendamente.
Metodele aplicate de PSD nu funcționează în fața lui Ilie Bolojan
Deputatul a afirmat că metodele aplicate de PSD nu funcționează în fața lui Ilie Bolojan și că membrii partidului greșesc dacă cred altceva. El a menționat că unii colegi din PSD, inclusiv Adrian Câciu, au demonstrat lipsă de cunoștințe în domeniul financiar, susținând majorări de pensii și cheltuieli sociale fără surse de finanțare.
Sighiartău a subliniat că, după ce PSD a lăsat țara cu un deficit de peste 10%, membrii formațiunii au îndrăzneala să ofere „lecții de economie” celorlalți, lucru pe care îl consideră inoportun și nejustificat.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.