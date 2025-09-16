Cea mai dificilă austostradă din România. Finalizarea, un adevărat chin

Cea mai dificilă autostradă în România de dat în folosință este Tronsonul I al Drumului Expres Craiova - Piteşti, conform oficialilor de la CNAIR. A fost greu de implementat, iar o problemă tehnică a vizat rezilierea contractului cu Tirrena Scavi, după cum a spus Valentin Mangu, şef implementare proiect în cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Tronsonul 1 traversează unitatea administrativă teritorială Craiova, desprinzându-se din centura nordică a Craiovei, de la kilometru 0, printr-un nod rudier, traversând apoi localităţile Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti.

În cadrul acestui obiectiv au fost construiţi 17,7 km de drum expres. Primul tronson al fost şi cel mai deficit din punct de vedere al implementării, având în vedere că în anul 2022 am fost nevoiţi să reziliem contractul cu antreprenorul Tirena Scavi, acesta intrând în insolvenţă şi ulterior, în 8 luni de zile, am reuşit să expertizăm lucrările executate de către antreprenorul Tirene Scavi, să lansăm procedura de achiziţie publică, să semnăm contractul în august 2023”, a spus Murgu.

Construcția Drumului Expres Craiova-Piteşti va asigura o conexiune directă la reţeaua de transport TENT-T Core, reprezentată de coridorul IV Pan european, care va asigura accesibilitate la nivel naţional, dar şi internaţional pentru zona deservită de Drumul Expres.

„O parte dintre provocările acestui obiectiv au fost lucrările suplimentare executate, ca urmare a utilităţilor identificate suplimentar faţă de cele din studiul de fezabilitate, atât reţele electrice, cât şi partea de lucrări de ANIF. Totodată am avut extinderi de situri arheologice, cât şi situri arheologice descoperite noi iar în partea de început şi partea de final a drumului expres Craiova-Piteşti am avut o deviere de traseu”, a mai anunțat șeful de la CNAIR.

„Primul tronson Craiova - Piteşti s-a deviat pe o porţiune de 8 km, ca o urmare a unor sonde de gaz, pe care a trebuit să le ocolim pentru că nu puteau fi relocate, iar pe finalul drumului expres Craiova - Piteşti de la kilometrul 116 până la 121 a trebuit să reconfigurat traseul din cauza faptului că au fost dezvoltate în zonă multe hale industriale care au fost pe fonduri europene şi a căror demolare nu a fost posibilă”, a mai afirmat Murgu.