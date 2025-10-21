Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă. Nicușor Dan: Orice abatere trebuie tratată cu maximă exigență

Directorul general al Spitalului Militar Central din București, general-maior Florentina Ioniță, cercetată de DNA alături de alţi angajaţi ai spitalului, majoritatea medici, pentru nereguli privind fondurile europene, a fost trecută în rezervă. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele a anunțat, într-o postare, că a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, menționând că „o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”.

„Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină. Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată”, a mai scris Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este „o dovadă de respect faţă de uniformă, faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba ţării şi faţă de încrederea cetăţenilor”.

Directorul general al Spitalului Militar Central din București, general-maiorul Florentina Ioniță, alături de alte 18 persoane, majoritatea medici ai unității sanitare, sunt cercetați de DNA pentru nereguli legate de un proiect finanțat din fonduri europene. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene a fost estimat la 8,3 milioane de lei.

Florentina Ioniță este urmărită penal și se află sub control judiciar pe cauțiune de un milion de lei, fiind acuzată de uzurpare a funcției și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit procurorilor anticorupție, Florentina Ioniță ar fi angajat ca experți în proiect 18 cadre militare active, care aveau deja funcții de bază la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Deși legea le interzicea să ocupe prin cumul aceste posturi, ea i-ar fi inclus în proiect, fiind și beneficiara unor plăți în calitate de director științific.

DNA menționează, de asemenea, că Florentina Ioniță a semnat documente în locul ministrului Apărării și al șefului Statului Major al Apărării.