Ministrul Apărării anunță schimbări majore la Spitalul Militar Central după ancheta DNA

Ministrul Apărării anunță schimbări majore la Spitalul Militar Central după ancheta DNAIonuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook
După declanșarea anchetei DNA care vizează presupuse fapte de corupție la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că mandatul generalului-maior Florentina Ioniță nu va mai fi prelungit.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a anunțat Ionuț Moșteanu .

Ministrul Apărării spune că Florentina Ioniță a avut trei prelungiri de mandat

Moșteanu a mai explicat că generalul Florentina Ioniță a primit deja trei prelungiri de mandat, deși îndeplinea condițiile de pensionare încă din 2022. Ca urmare, ministrul a dispus trecerea acesteia în rezervă. „În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției”, a adăugat acesta.

Generalul Florentina Ionita-Radu. Sursă Foto Inquam 7

Percheziții la domiciliul generalului Florentina Ioniță

Direcția Națională Anticorupție a confirmat că, în dimineața zilei de joi, au fost efectuate percheziții la locuința generalului Florentina Ioniță, într-un dosar care privește presupuse fapte de corupție din perioada 2020–2023. Procurorii verifică modul în care au fost gestionate achizițiile și contractele medicale din cadrul Spitalului Militar Central.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

Suspiciuni privind gestionarea fondurilor publice

Potrivit informațiilor preliminare, dosarul instrumentat de Secția militară a DNA vizează modul în care au fost utilizate fondurile publice ale spitalului, inclusiv sume provenite din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Ancheta urmărește posibile nereguli în derularea contractelor publice și presupuse abateri în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Procurorii cercetează trei posibile infracțiuni: abuz în serviciu, prin care s-ar fi produs prejudicii financiare; complicitate la abuz în serviciu, pentru persoanele care ar fi facilitat derularea contractelor; și uzurpare de calități oficiale, prin exercitarea unor funcții fără temei legal.

