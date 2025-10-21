Nicușor Dan spune că Ceaușescu era peste nivelul actualilor politicieni români

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat rezultatele sondajului Antena/Ipsos potrivit căruia 27% dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu cel mai bun președinte al țării. Șeful statului a spus că fenomenul reflectă lipsa unui plan de dezvoltare națională și a unei viziuni economice coerente.

Potrivit cercetării sociologice, 38% dintre români consideră că niciunul dintre foștii președinți ai României nu a fost bun, iar 27% spun că Nicolae Ceaușescu a fost cel mai bun șef de stat.

La întrebarea jurnaliștilor privind interpretarea acestor date, președintele a explicat că rezultatele arată o neîncredere profundă în clasa politică și o percepție a lipsei de direcție națională:

„Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care este administrată România în momentul de față. Niciunul, pentru că oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic. Și ăsta e un lucru bun, pentru că noi am pornit de la același nivel cu Grecia, cu Belgia, cu Spania, Portugalia, și e evidentă diferență în momentul acesta. Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte Mama fraților Pian a murit. Abia își îngropase fiul Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu, pentru că… bineînțeles că comunismul și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară pe care în toată această tranziție prelungită pe care o trăim, nu îl văd. Așa citesc eu”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat care ar trebui să fie „planul de țară” în prezent, președintele a subliniat că direcția fundamentală trebuie să fie una economică și realistă, bazată pe zonele unde România are deja competență:

„Cel mai important este… Bun, noi suntem într-un context de securitate, da, și atunci trebuie să avem o grijă pentru zona de… suntem lângă un război care se desfășoară într-o țară vecină nouă și trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Și nu se va întâmpla, dar bineînțeles că trebuie să avem grijă pentru asta. Și al doilea lucru, cel mai important pentru oameni, este, bineînțeles, zona economică. România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să învețe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poți să-ți propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrășăminte, și, deci, trebuie să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”, a spus șeful statului.

Președintele a vorbit și despre domeniile în care România ar trebui să investească strategic:

„Și avem câteva, avem formația noastră care vine de zeci de ani, o formație tehnică superioară față de cei în jur, și aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligență artificială, biotehnologii. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care avem o tradiție de industrie extractivă, avem o tradiție de industrie chimică, avem o tradiție pe industria militară pe care, în context, putem să le folosim. Din fericire, vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră. Trebuie să știm cum să folosim asta în mod inteligent, deci, bineînțeles că trebuie să fie mai multe strategii sectoriale, dar cea mai importantă este cum facem ca economia României să crească în anii următori, cum facem ca diplomația noastră să ajute firmele noastre să exporte, deci să reducem deficitul comercial. Asta e principala miză”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că aceste direcții trebuie transpuse în obiective economice clare, cu termene și indicatori de performanță:

„Ce am spus eu sunt niște idei. Ce trebuie făcut este ca noi să avem niște cifre, niște obiective, în care să spunem, pe domeniul ăsta economic, Produsul Intern Brut pe această zonă va fi atât în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani, și în loc să ducem fel de fel de subvenții fără o foarte mare coerență pe tot și pe nimic, să dezvoltăm exact acele zone în care simțim că avem potențial și asta trebuie să facă o echipă mare.”

Întrebat dacă își dorește un al doilea mandat prezidențial, Nicușor Dan a spus:

„E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înțeles, de când sunt în politică – de 10 ani –, că să faci lucruri în societate necesită timp.”

Sondajul Antena/Ipsos a indicat un nivel foarte scăzut de încredere în instituțiile politice. Potrivit datelor, 86% dintre români cred că politicienii își urmăresc doar propriile interese, iar 65% declară că nu au încredere în președintele României.

Comentând aceste cifre, șeful statului a spus:

„M-aș uita la pozitiv, am văzut încrederea în Guvern cinci la sută, încrederea în premier de 17 la sută. Cred că pentru vremurile în care trăim și în România de azi, e rezonabilă. Cuvântul e foarte bine definit în limba română – încredere – asta înseamnă că dacă omul pe care mă întrebi dacă am sau nu încredere face ceva pentru mine sau nu, ăsta e răspunsul. Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei. Noi avem o structură administrativă în care și lentoarea, și corupția, și necorelarea între diverse instituții și progresele se vor vedea în pași mici, încet-încet.”

În ceea ce privește lipsa încrederii în politică și justiție, președintele a explicat că problema sistemului românesc nu ține de severitatea pedepselor, ci de eficiența aplicării legii:

„Da, este corupție, da, oamenii au percepția reală – văd că sunt interese și e absolut corect. (…) Problema nu este cu pedepse aspre ci că procurorii nu ajung să dovedească fapta. Noi vedem corupți în jurul nostru, dar nu vedem corupți pedepsiți de statul român. Putem să dezbatem și am început un proces de reflecție, m-am întâlnit cu mulți oameni din zona de justiție și voi ieși într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiție”, a spus Nicușor Dan.

Sondajul „Toată România Noastră”, realizat de Antena/Ipsos în perioada 9–12 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.200 de persoane, a fost prezentat de Alessandra Stoicescu la Observator.

Metoda folosită a fost CAWI (online), iar marja de eroare este de ±2,9%.

Rezultatele arată că: