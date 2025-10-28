Noi detalii DNA în cazul de la Spitalul Rădăuți. Managerul și un asistent medical au recunoscut că au luat mită 12.000 de euro pentru angajări

DNA a făcut publice noi detalii despre cazul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți, unde posturile se vindeau cu mii de euro. Fostul manager Flaviu-Emanuel Sima și un asistent medical au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției și vor presta muncă în folosul comunității.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat luni că fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”, Flaviu-Emanuel Sima, și un asistent medical din cadrul unității, Vlad Vasile Luță, au recunoscut acuzațiile de corupție care vizează vânzarea unor posturi în spital. Cei doi au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției și urmează să execute pedepse cu suspendare și muncă neremunerată în folosul comunității.

Potrivit DNA, ancheta a scos la iveală un mecanism prin care posturile din spital se obțineau în schimbul unor sume importante de bani, însoțite de intervenții directe asupra comisiilor de concurs și de divulgarea subiectelor de examen.

Anchetatorii arată că, la începutul anului 2023, Vlad-Vasile Luță, asistent medical principal în Compartimentul Primiri Urgențe, ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane, promițându-le că va interveni pe lângă managerul spitalului pentru a le asigura angajarea pe posturile de brancardieri.

Managerul de la acea dată, Flaviu-Emanuel Sima, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro prin intermediul lui Luță. În timpul concursului organizat între 28 februarie și 2 aprilie 2024, Sima ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen, oferind uneia dintre candidate subiectele înainte de probă.

După ce persoana respectivă nu a promovat, banii au fost restituiți integral a doua zi. DNA notează că acest detaliu nu schimbă caracterul infracțiunii, întrucât fapta de trafic de influență fusese deja consumată.

În același dosar, procurorii arată că, între noiembrie 2023 și februarie 2024, Sima ar fi primit de la pacienți și rudele acestora sume de bani și bunuri în valoare totală de 2.400 de lei. În schimb, promitea intervenții pe lângă medici pentru a facilita internarea, diagnosticarea sau efectuarea rapidă a operațiilor.

DNA menționează că faptele nu au fost izolate, ci repetate, ceea ce justifică încadrarea juridică de trafic de influență în formă continuată.

În perioada 18–21 martie 2024, Flaviu-Emanuel Sima ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris și un interviu, astfel încât fiica acesteia să poată promova și să fie angajată pe un post de economist debutant.

Tot în februarie 2024, același manager ar fi cerut bunuri și servicii în valoare de peste 5.500 de lei, promițând favorizarea unui apropiat al respectivei persoane la un concurs de angajare.

Faptele indică un sistem în care funcțiile publice din spital erau tratate ca marfă, iar procesul de selecție era deturnat complet de la scopul său legal.

Pe lângă faptele de corupție, în dosar apare și un episod separat: un accident rutier produs la 13 februarie 2024. Potrivit anchetatorilor, Sima, aflat sub influența alcoolului, ar fi distrus mașina personală și un alt vehicul.

Pentru a evita cercetarea penală, soția acestuia, S.A.A., ar fi declarat în fața poliției că ea se afla la volan, lucru consemnat în procesul-verbal. Aceasta este acuzată de fals în declarații și participație improprie la fals intelectual.

DNA arată că cei trei inculpați – Flaviu-Emanuel Sima, Vlad-Vasile Luță și S.A.A. – și-au recunoscut integral faptele și au colaborat cu anchetatorii.

„Cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice și sunt de acord cu pedepsele aplicate, precum și cu forma de executare a acestora”, a precizat DNA în comunicatul transmis luni.

Pedepsele propuse în acordurile de recunoaștere sunt următoarele:

Flaviu-Emanuel Sima: 3 ani de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 3 ani.

Vlad-Vasile Luță: 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare, termen de supraveghere de 2 ani.

S.A.A.: 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare, termen de supraveghere de 2 ani.

Toți trei au fost de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

DNA a înaintat dosarele și acordurile de recunoaștere a vinovăției Tribunalului Suceava, solicitând menținerea măsurilor preventive și a celor asigurătorii dispuse față de Flaviu-Emanuel Sima.

Procurorii au precizat că, în paralel, continuă cercetările într-un dosar separat pentru alți suspecți implicați în rețeaua de la Spitalul Municipal Rădăuți.