Justitie

Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video Facebook
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, consideră că retragerea trupelor americane din țară este doar primul pas dintr-un set mai amplu de măsuri pe care administrația Trump le pregătește, în contextul scăderii încrederii față de actuala guvernare de la București

Călin Georgescu, despre decizia SUA

Potrivit fostului candidat la prezidențiale, declarațiile critice la adresa administrației Trump nu ar fi trecut neobservate.

„Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către oficiali români de rang înalt cu siguranță nu a trecut neobservată la Washington, iar retragearea parțială a trupelor americane din România este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere față de administrația ilegitimă de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare”, a spus Călin Georgescu.

El s-a prezentat joi la Tribunalul București, unde așteaptă decizia magistraților privind contestația depusă. Instanța urmează să stabilească dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile.

Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu
Muncă în străinătate, dor de casă: mamele nu găsesc alternative în România
Muncă în străinătate, dor de casă: mamele nu găsesc alternative în România

Un susținător, ridicat de jandarmi

Potrivit Realitatea Plus, judecătorii au rămas în pronunțare, iar candidatul respins de CCR a părăsit Tribunalul București în aplauzele și strigătele de susținere ale simpatizanților săi.

În timpul manifestației, un bărbat a fost imobilizat de jandarmi și urcat într-o dubă, după un schimb tensionat. Soția acestuia a acuzat forțele de ordine că au bruscat-o și a declarat că soțul ei a fost ridicat doar pentru că vorbea mai tare.

Ce acuzații i se aduc

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General. Acesta este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de răspândirea, în mod repetat, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, faptele fiind constatate în cinci acte materiale.

Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
