Nicușor Dan: Partea importantă a campaniei lui Georgescu a fost direcționată de la Moscova

Președintele Nicușor Dan a afirmat că are certitudinea că o parte semnificativă a campaniei lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale anulate a fost coordonată din Rusia, indicând implicarea unor structuri externe în influențarea electoratului român, inclusiv prin rețelele sociale și posibile fluxuri financiare netransparente.

„Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, din punct de vedere al securității cibernetice, România este pregătită să facă față unor eventuale atacuri în context electoral, lecțiile învățate din experiențele anterioare contribuind la consolidarea infrastructurii digitale de protecție. El a menționat că instituțiile statului pot gestiona cu succes organizarea unor alegeri naționale chiar și într-un termen foarte scurt.

În același timp, șeful statului a atras atenția că lupta împotriva dezinformării și a știrilor false rămâne o vulnerabilitate majoră. Potrivit acestuia, mecanismele de reacție rapidă la manipulare în spațiul public și online nu sunt încă dezvoltate suficient, deși există capacitatea de a le gestiona într-un context de campanie, atunci când resursele sunt concentrate direcționat.

Președintele Nicușor Dan a explicat că ancheta privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut evidențiază trei direcții majore de analiză: influențarea rețelelor de socializare, identificarea entităților care au finanțat campanii de dezinformare și stabilirea rolului jucat de agenții străini în organizarea acestor acțiuni.

„Deci ştim cum s-a făcut. Ştim că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenţii de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan a menționat că, deși există informații solide cu privire la traseul unor acțiuni de influență, nu a fost încă identificată compania care a coordonat întregul mecanism. Lipsesc date concrete privind entitatea care a elaborat strategia și modul în care au fost operate fluxurile financiare, iar aceste lacune fac dificilă stabilirea întregului lanț de responsabilitate.

El a adăugat că, potrivit informațiilor oferite de procurorul general, procesul ar fi început încă din 2019, cu o amplă analiză sociologică. Deși se cunoaște firma care a realizat aceasta, rămâne neclar cine a finanțat cercetarea și care au fost costurile implicate, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la sursa reală a influenței externe.

Președintele a afirmat că investigațiile privind influențarea alegerilor indică legături directe cu Kremlinul, precizând că anumite conturi și platforme de publicitate online implicate în campaniile de manipulare au origine rusă. El a menționat că, în cazul Republicii Moldova, dovezile sunt și mai evidente, însă și pentru România există indicii consistente care arată implicarea unor structuri externe.