Escrocherii periculoase pe OLX. Utilizatorii, vizați de pagini false și oferte înșelătoare

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis duminică, 26 octombrie, un avertisment important pentru toți cei care folosesc platforma OLX România.

Potrivit autorităților, infractorii cibernetici au intensificat atacurile prin intermediul ofertelor false, paginilor clonă și mesajelor înșelătoare care încearcă să păcălească utilizatorii pentru a obține date personale și financiare.

DNSC explică faptul că hackerii creează site-uri care imită perfect platforma OLX sau trimit link-uri care par oficiale, dar care duc către pagini false.

Scopul este simplu, dar periculos: victimele sunt convinse să completeze formulare cu date personale sau informații despre cardurile bancare. În unele cazuri, escrocii solicită efectuarea de plăți în afara platformei OLX, sub pretextul unor oferte extrem de avantajoase.

Aceste practici pot duce la pierderi financiare considerabile, chiar și pentru utilizatori atenți, pentru că fraudele sunt sofisticate și convingătoare. „Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil este o fraudă”, avertizează DNSC.

Autoritățile au subliniat câteva măsuri esențiale care pot proteja utilizatorii:

Nu completați formulare sau nu furnizați informații personale dacă linkul a venit prin mesaje private, comentarii sau rețele sociale. Chiar dacă mesajul pare oficial, verificați cu atenție sursa.

Verificați domeniul site-ului înainte de a introduce detalii de card sau de a efectua plăți online. Doar site-urile oficiale oferă garanția că tranzacția este sigură.

Fiți sceptici față de oferte excepționale. Dacă prețul este mult mai mic decât cel de piață, este un semnal de alarmă.

Activați autentificarea în doi pași (2FA) oriunde este disponibilă. Aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate conturilor voastre.

Toate tentativele de fraudă pot fi sesizate rapid la numărul 1911, dedicat securității cibernetice, sau prin intermediul formularului de pe pnrisc.dnsc.ro. Raportarea rapidă poate ajuta autoritățile să prevină alte incidente și să protejeze mai mulți utilizatori.

Experții DNSC recomandă să fii atent la câteva semnale care indică o posibilă înșelătorie: