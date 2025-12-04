Dani Mocanu s-ar fi angajat la un bar din Italia. Verdictul în dosarul de extrădare a fost amânat

Dani Mocanu apare în acte ca angajat al unui bar din Italia, deși se află în arest la domiciliu în apropiere de Napoli, împreună cu fratele său, Ionuț Nando. Cei doi ar figura cu contracte de muncă în localul unui român, în timp ce autoritățile italiene analizează cererea de extrădare formulată de România.

Ulterior, manelistul a atras din nou atenția printr-o informație surprinzătoare. Atât el, cât și fratele său, ar fi obținut acte de angajare într-un bar deținut de un român, în pofida faptului că se află în arest la domiciliu. Potrivit Gândul, cei doi ar avea deja documentele necesare pentru a lucra în localul respectiv. Totodată, barul ar aparține, de fapt, tot lui Dani Mocanu, dar ar fi fost trecut pe numele unei persoane de încredere.

După condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare pronunțată în 6 noiembrie 2025, el și fratele său, Ionuț Nando, au fost dați în urmărire internațională, întrucât nu au fost găsiți la domiciliu în momentul în care polițiștii argeșeni au mers să-i rețină. La câteva zile de la dispariție, cei doi au fost identificați în Casola di Napoli de echipe ale Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu polițiștii din Napoli.

Până când justiția italiană va decide în legătură cu cererea de extrădare transmisă de România, frații trebuie să respecte condițiile arestului la domiciliu, inclusiv obligația de a nu părăsi locuința între orele 23:00 și 7:00. Pe 25 noiembrie, magistrații din Italia au amânat pronunțarea în dosarul de extrădare, urmând ca verdictul să fie anunțat pe 16 decembrie 2025.

Cei doi frați au primit pedepse de patru și șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Mandatele de executare au fost emise pe 6 noiembrie, însă, nefiind găsiți acasă în Ștefănești, Argeș, au fugit în Italia. În colaborare cu Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, autoritățile italiene i-au localizat pe 10 noiembrie în Casola di Napoli și i-au plasat în arest la domiciliu, măsură care se menține până la decizia definitivă privind extrădarea.

În același timp, manelistul se confruntă și cu probleme fiscale. Un control efectuat de ANAF asupra veniturilor și datoriilor sale a relevat că nu a achitat statului taxe și impozite în valoare totală de 1.612.037 de lei. Pentru a evita plata obligațiilor către buget, el ar fi transferat gratuit către membrii familiei firmele prin care încasa bani din platformele de social media, iar aceste societăți ar fi declarat sumele parțial sau incorect.

Conform raportului ANAF, din totalul neachitat, 1.142.004 de lei reprezintă TVA, 164.509 lei impozit pe profit, 271.640 lei impozit pe dividende, 20.556 lei impozit pe venit și 13.328 lei impozit aferent microîntreprinderilor. În plus, Fiscul a stabilit și creanțe suplimentare privind drepturile de autor, în valoare de 710.930 de lei.