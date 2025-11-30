ANAF vânează maşini de lux, dar până acum nu a confiscat niciuna. Ce salarii au inspectorii de la Fisc

Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică că, în prezent, instituția desfășoară controale la 49 de persoane și mai are în analiză încă 300, în cadrul operațiunilor vizând posibile nereguli legate de achiziția de maşini de lux. Până în acest moment, ANAF nu a confiscat nicio maşină.

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină”, a spus Nica la Antena 3 CNN.

Șeful ANAF a explicat că unele persoane își înstrăinează bunurile odată ce sunt supuse controlului. El a dat exemplul manelistului Dani Mocanu, care, înainte de emiterea titlului de control, a transferat activele sale.

„Am gândit un mecanism prin care persoanele care cumpără aceste bunuri prin tranzacții fără substanță, adică fără materialitate, și care nu trimit efectiv banii, vor fi și ele vizate de control. În cel mult două săptămâni, vom prezenta câte mașini vor fi confiscate. Avem persoane interesante. Rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea acțiunilor”, a declarat Nica.

Întrebat despre temerile unor angajați ai ANAF în fața persoanelor supuse controlului, șeful instituției a explicat că inspectorii se confruntă adesea cu contribuabili care nu și-au plătit niciodată taxele. El a spus că salariile angajaților care nu ocupă funcții de conducere sunt în jur de 7.400–7.600 lei lunar.

„Nu este ușor pentru ei să efectueze astfel de controale. Inspectorii sunt primii care se întâlnesc cu un astfel de contribuabil. Până la agresiuni nu am ajuns, dar de regulă, când apar situații tensionate, inspectorii se retrag sau solicită sprijinul Poliției. De fiecare dată când am cerut ajutor, am fost sprijiniți de jandarmi sau poliție”, a explicat Nica.

Pentru a evita situațiile dificile, ANAF aduce inspectori din alte județe pentru a efectua controalele. Această procedură implică costuri suplimentare pentru instituție, suportate din bugetul existent.

„Astfel, evităm ca un inspector din județul său să meargă la un contribuabil care nu și-a declarat veniturile de mult timp. Încrucișarea zonelor generează costuri de deplasare, dar asigură siguranța angajaților și integritatea controlului”, a mai adăugat Adrian Nica.