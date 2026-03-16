Un deținut și-a primit comanda de burger cu ajutorul unei drone

Un deținut a reușit să comande un burger care i-a fost adus direct în celulă cu ajutorul unei drone. Incidentul scoate în evidență provocările legate de controlul tehnologiei moderne în penitenciare și ridică întrebări serioase despre securitatea instituțiilor de detenție, informează The Sun.

Mai exact, un deținut a folosit un telefon de contrabandă pentru a posta un videoclip în care se lăuda cu un produs alimentar primit la închisoare. În filmare, el descria mâncarea ca fiind „învinețită”, „moale și rece”, dar era „delicioasă”.

Într-o altă înregistrare din spatele gratiilor, bărbatul afirma că burgerul „a meritat pe deplin banii”. Mai mult, în videoclip, deținutul susținea că mâncarea a fost livrată direct de o dronă: „Așa arată un burger Five Guys livrat la fereastra mea cu o dronă în Big House”.

Totuși, procesul de livrare nu a fost lipsit de dificultăți: „A făcut un ocol lung, a trecut prin vreme toridă, s-a lovit de perete și de geam de câteva ori și a trebuit să fie încălzit la cuptorul cu microunde pentru a omorî germenii... sincer, nu arăta foarte diferit”, a adăugat el.

Unii utilizatori TikTok care au comentat videoclipul au estimat că o astfel de livrare ar putea ajunge să coste până la 600 de lire sterline. O sursă a declarat însă că „este puțin probabil să fie vorba despre un burger Five Guys autentic, dar este posibil ca deținutul să fi postat videoclipul pentru „influență sau pentru a atrage vizualizări”.

Videoclipul care a strâns peste 220.000 de vizualizări înainte de a fi șters pare să fi fost filmat într-o închisoare din Midlands, conform relatărilor recente.

Administrația Penitenciară a subliniat că „nu există dovezi care să confirme aceste afirmații”, precizând totodată că a contactat platforma de socializare pentru eliminarea materialului.

Oficialii închisorii au avertizat că „prizonierii prinși cu telefoane mobile riscă sancțiuni suplimentare, inclusiv prelungirea perioadei de detenție”.

Incidentul survine după ce The Sun a dezvăluit că deținuții de la închisoarea Wandsworth au reușit să comande pui prăjit de la renumitul lanț londonez Chicken Cottage, livrat direct în celule. Surse sugerează că escrocii ar fi folosit drone sau metode ilegale pentru a introduce mâncarea în penitenciar.

Guvernul britanic caută acum soluții tehnologice pentru a preveni intrarea dronelor, care transportă nu doar mâncare, ci și droguri și arme. Luna trecută, autoritățile au anunțat o finanțare de aproape 2 milioane de lire sterline pentru dezvoltarea de tehnologii anti-drone în închisori.