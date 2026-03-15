Escrocherie ca în filme pusă la cale de un recidivist. Un bucureștean a căzut în capcană

Un bucureștean din Sectorul 1 a fost păcălit printr-o escrocherie sofisticată, pusă la cale prin platforma OLX. Un recidivist din Giurgiu a reușit să obțină un telefon Iphone 15 Pro Max, evaluat la 4.200 de lei, fără să plătească contravaloarea acestuia. Platformele de anunțuri second-hand atrag tot mai mulți utilizatori, însă unele persoane au dezvoltat metode tot mai ingenioase de înșelăciune. În acest caz, vânzătorul a fost păcălit chiar la domiciliul său, arată Gândul.

Vânzătorul le-a povestit anchetatorilor de la Secția 4 de Poliție că a fost contactat inițial de cumpărător, care a propus ca tranzacția să se realizeze prin transfer bancar. După negocierea prețului de 4.200 lei, bărbatul a venit personal pentru a ridica telefonul.

„I-am dictat acestuia IBAN-ul contului bancar deschis la ING Bank la care să îmi trimită banii din contul său, iar în scurt timp, acesta mi-a trimis prin intermediul aplicației WhatsApp, o dovadă a tranzacției efectuate, cumpărătorul spunând că a realizat plata prin intermediul contului său deschis la Salt Bank”, a declarat vânzătorul.

Convins că plata a fost efectuată, vânzătorul i-a înmânat telefonul, însă suma nu a intrat în cont lui lui.

„Am așteptat câteva minute confirmarea plății, însă nu am încasat nicio sumă în cont”, a adăugat el.

Escrocul și-a continuat planul și a sunat la serviciul clienți Salt Bank chiar în prezența vânzătorului, întrebând dacă o tranzacție poate fi anulată. Operatorul a răspuns că acest lucru nu este posibil, întărind impresia că plata fusese realizată.

Ancheta poliției a dus la identificarea bărbatului, aflat deja în Penitenciarul Giurgiu pentru alte infracțiuni. Suspectul a recunoscut că a falsificat dovada plății, modificând fotografia tranzacției cu o aplicație de editare și a obținut telefonul pentru a-l vinde ulterior la o casă de amanet cu 3.500 de lei.

„Pe site-ul OLX am găsit un anunț cu privire la vânzarea unui telefon mobil marca Iphone 15 Pro Max, la prețul de 4200 lei. Se afla în București, astfel am decis să-l păcălesc pe vânzător, respectiv să-i iau telefonul mobil fără să-l plătesc. Am salvat poza, aceasta arăta ca o tranzacție bancară de pe numele meu către IBAN-ul vânzătorului”, le-a spus el oamenilor legii.

Pentru a se asigura că planul său nu va fi dejucat, bărbatul avea asupra sa 5.000 de lei, pregătit să plătească telefonul dacă vânzătorul ar fi realizat înșelătoria. Ulterior, tatăl său a achitat prejudiciul de 4.200 de lei, iar deținutul și-a recunoscut faptele la finalul anului 2025.