Nouă escrocherie pe WhatsApp. Mesajul familiar care te poate lăsa fără cont

Românii au fost ținta unei noi escrocherii care viza conturile de WhatsApp, chiar la începutul primăverii. Mesajele frauduloase au circulat prin SMS și i-au determinat pe mulți să acceseze linkuri periculoase, riscând pierderea accesului la cont și expunerea contactelor personale la înșelătorii financiare, potrivit Fanatik.

Escrocheria, denumită de specialiști „coletul”, a început cu un SMS aparent obișnuit. Mesajul informa destinatarul că are un colet de ridicat și îl îndruma să selecteze un locker pentru livrare.

Linkul inclus în mesaj părea legitim, imitând pagina web a unei companii de curierat, însă era un site fals conceput să preia datele utilizatorului. Accesarea linkului permitea escrocilor să preia controlul asupra contului de WhatsApp al victimei.

Odată ce atacatorii obțineau acces, puteau trimite mesaje către contactele victimei și solicita bani sau informații sensibile, sub diferite pretexte. Aceasta a fost etapa cea mai periculoasă a fraudei.

Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică și fondator al Gov-Smart, a explicat cum se desfășoară această escrocherie: „În acest mesaj putem să vedem că atacatorul încearcă să se dea drept FanCourier. Din link se poate observa un «y» suplimentar în domeniu, plus un parametru care indică numărul destinatarului”.

Panait a subliniat că identificarea atacatorilor este dificilă. Localizarea exactă a unui număr de telefon nu este posibilă în mod obișnuit, iar falsificarea unui număr necesită breșe la operatorii de telefonie. „Dacă atacatorul a folosit numărul și pentru alte activități, asocierea poate fi mai simplă. În caz contrar, identificarea devine aproape imposibilă”, a spus expertul.

De asemenea, precizia localizării variază în funcție de rețea: între 100 și 300 de metri în cazul 3G și 4G și între 10 și 50 de metri în 5G. Totuși, dacă atacatorul se află într-un complex mare sau își ascunde identitatea, autoritățile pot afla cel mult cartierul în care se află, ceea ce rămâne insuficient pentru identificarea completă.