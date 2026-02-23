WhatsApp pregătește o funcție așteptată de mulți utilizatori. Ar urma să aibă o secțiune dedicată 

WhatsApp pregătește o funcție așteptată de mulți utilizatori, care va permite programarea mesajelor astfel încât acestea să fie trimise automat, chiar dacă utilizatorul nu este online în acel moment. Noua opțiune a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației pentru iOS, iar informația a fost semnalată de cercetătorii de la WhatsApp Beta Info, citați de Tecnoandroid.

Este vorba despre o secțiune dedicată, denumită „Mesaje programate”. Utilizatorul redactează mesajul și selectează data și ora la care dorește să fie trimis, iar sistemul îl expediază automat, fără alte intervenții.

De asemenea, o secțiune dedicată va afișa toate mesajele programate și le va permite utilizatorilor să le gestioneze sau să le șteargă înainte de momentul trimiterii. În acest fel, aceștia vor putea modifica sau anula conținutul stabilit anterior, dacă este necesar.

Prima captură de ecran prezintă funcția activată într-un grup, iar cercetătorii susțin că aceasta ar urma să fie disponibilă și în conversațiile private. Practic, noua opțiune ar putea fi integrată la nivelul întregii aplicații.

Funcția se află încă în fază de dezvoltare și nu este disponibilă nici pentru utilizatorii înscriși în programul beta. Lansarea oficială nu este iminentă, iar implementarea ar putea întârzia o perioadă semnificativă de timp.

Mesajele programate sunt deja disponibile pe numeroase platforme concurente. Spre exemplu, rivalul Telegram oferă de mai mulți ani atât posibilitatea programării mesajelor, cât și opțiunea de a le trimite fără activarea notificării sonore la destinatar.

Absența acestei opțiuni din WhatsApp a fost privită drept o omisiune semnificativă. „Platforma a fost deosebit de activă în ultima perioadă, lansând și alte funcții noi, precum parole pentru protejarea conturilor și un design actualizat al stărilor”, a anunțat sursa citată anterior.