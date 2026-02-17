Social Special

România, ultima în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI). Care sunt țările cu cele mai mari procente de utilizatori

Comentează știrea
România, ultima în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI). Care sunt țările cu cele mai mari procente de utilizatoriInteligența artificială, încă o necunoscută pentru mulți români. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În 2025, mai mult de o treime dintre cetățenii țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au folosit instrumente de AI generativ. Grecia, Danemarca și Estonia conduc topul în UE, iar tinerii și studenții sunt cei mai activi utilizatori. România este, însă, ultima în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI), potrivit euronews.com.

În 2025, mai mult de o treime dintre cetățenii celor 38 de țări membre OECD au folosit instrumente de inteligență artificială generativă. În Uniunea Europeană, adoptarea variază semnificativ între state.

România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI)

Grecia, Danemarca și Estonia s-au situat în fruntea clasamentului, în timp ce România, Italia și Polonia au înregistrat cele mai scăzute procente de utilizare a acestor instrumente în ultimele trei luni ale anului.

În România, doar 3,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani au folosit AI generativ. În schimb, instrumentele de inteligență artificială au fost folosite de 44% dintre elevii și studenții din țara noastră, cu vârste între 16 și 24 de ani. Potrivit cifrelor, suntem ultimii în Uniunea Europeană la utilizarea AI.

Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vizați de liderul PSD
Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vizați de liderul PSD
Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători
Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători

Tinerii folosesc cel mai mult inteligența artificială, inclusiv în România

Persoanele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt, în medie, cei mai activi utilizatori de AI generativ în UE. Grecia și Estonia se remarcă prin cele mai ridicate niveluri de adopție în rândul tinerilor. Generative AI este utilizată atât în scop educațional, cât și pentru uz privat.

Aproximativ 40% dintre tinerii europeni folosesc aceste instrumente pentru activități școlare sau universitare, în timp ce 44,19% le folosesc în scopuri personale, comparativ cu 25,09% în rândul populației generale.

Și în România, tinerii folosesc cel mai mult inteligența artificială, potrivit datelor prezentate mai sus.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto: Pixabay

Diferențe de gen și educație în utilizarea AI

Bărbații folosesc instrumente de AI mai mult decât femeile în 21 de țări din UE. Totuși, Estonia, Slovenia, Lituania și Croația sunt excepții, unde femeile au înregistrat o rată mai mare de utilizare. Educația influențează, de asemenea, adopția tehnologiei.

În toate statele analizate, cu excepția Irlandei, cei cu studii superioare sunt cei mai activi utilizatori. În Irlanda, însă, cetățenii cu un nivel de educație scăzut folosesc mai mult AI. Studenții rămân grupul cel mai implicat în utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în toate cele 25 de țări UE incluse în studiu.

Venitul și statutul profesional influențează accesul la AI

Persoanele active pe piața muncii, atât angajați, cât și șomeri, adoptă pe scară largă instrumentele de AI. În 22 de țări UE, utilizarea a fost mai ridicată în rândul familiilor cu venituri mari, cel mai semnificativ exemplu fiind Slovenia.

În contrast, în Belgia și Slovacia, cetățenii din familiile cu venituri reduse au raportat cele mai ridicate niveluri de utilizare a instrumentelor AI.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    17 februarie 2026 la 8:35

    Numarul utilizatorilor este irelevant. Relevante sunt nivelul si scopul utilizarii.

Stiri calde

09:12 - Rețeaua „Paznicii”. Cum fac milioane de euro foștii șefi IGI și MAI din importul de muncitori asiatici. Exclusiv
09:06 - Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vi...
08:59 - Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători
08:55 - Discuțiile SUA–Iran încep la Geneva, sub presiunea riscurilor militare
08:49 - Atenție pe Pârtie! Dr. Ion Bogdan Codorean: Top 5 greșeli care transformă schiorii în pacienți
08:44 - Grindeanu, după discuțiile din coaliție: Ne uităm în buzunare, sunt goale, dar propaganda de dreapta spune că e bine

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale