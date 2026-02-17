România, ultima în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI). Care sunt țările cu cele mai mari procente de utilizatori

În 2025, mai mult de o treime dintre cetățenii țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au folosit instrumente de AI generativ. Grecia, Danemarca și Estonia conduc topul în UE, iar tinerii și studenții sunt cei mai activi utilizatori. România este, însă, ultima în UE la utilizarea inteligenței artificiale (AI), potrivit euronews.com.

În 2025, mai mult de o treime dintre cetățenii celor 38 de țări membre OECD au folosit instrumente de inteligență artificială generativă. În Uniunea Europeană, adoptarea variază semnificativ între state.

Grecia, Danemarca și Estonia s-au situat în fruntea clasamentului, în timp ce România, Italia și Polonia au înregistrat cele mai scăzute procente de utilizare a acestor instrumente în ultimele trei luni ale anului.

În România, doar 3,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani au folosit AI generativ. În schimb, instrumentele de inteligență artificială au fost folosite de 44% dintre elevii și studenții din țara noastră, cu vârste între 16 și 24 de ani. Potrivit cifrelor, suntem ultimii în Uniunea Europeană la utilizarea AI.

Persoanele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt, în medie, cei mai activi utilizatori de AI generativ în UE. Grecia și Estonia se remarcă prin cele mai ridicate niveluri de adopție în rândul tinerilor. Generative AI este utilizată atât în scop educațional, cât și pentru uz privat.

Aproximativ 40% dintre tinerii europeni folosesc aceste instrumente pentru activități școlare sau universitare, în timp ce 44,19% le folosesc în scopuri personale, comparativ cu 25,09% în rândul populației generale.

Și în România, tinerii folosesc cel mai mult inteligența artificială, potrivit datelor prezentate mai sus.

Bărbații folosesc instrumente de AI mai mult decât femeile în 21 de țări din UE. Totuși, Estonia, Slovenia, Lituania și Croația sunt excepții, unde femeile au înregistrat o rată mai mare de utilizare. Educația influențează, de asemenea, adopția tehnologiei.

În toate statele analizate, cu excepția Irlandei, cei cu studii superioare sunt cei mai activi utilizatori. În Irlanda, însă, cetățenii cu un nivel de educație scăzut folosesc mai mult AI. Studenții rămân grupul cel mai implicat în utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în toate cele 25 de țări UE incluse în studiu.

Persoanele active pe piața muncii, atât angajați, cât și șomeri, adoptă pe scară largă instrumentele de AI. În 22 de țări UE, utilizarea a fost mai ridicată în rândul familiilor cu venituri mari, cel mai semnificativ exemplu fiind Slovenia.

În contrast, în Belgia și Slovacia, cetățenii din familiile cu venituri reduse au raportat cele mai ridicate niveluri de utilizare a instrumentelor AI.