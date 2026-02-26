Restaurantele McDonald’s din Germania țin postul de Ramadan. Ambalaje goale, pentru a nu le face poftă musulmanilor

În timpul lunii Ramadanului, McDonald's a lansat în Germania o campanie publicitară care modifică afișajele digitale din restaurantele sale, potrivit Politico.

Pe durata orelor de post din timpul zilei, ecranele companiei prezintă doar ambalaje goale, fără imagini cu produsele alimentare.

Conținutul complet, incluzând burgerii și celelalte preparate, reapare la apus, în momentul iftarului, masa care marchează întreruperea postului zilnic.

Conceptul a atras atenția publicațiilor de specialitate și a generat reacții diverse în spațiul public, inclusiv comentarii critice din partea unor autori și analiști.

Ramadanul reprezintă o perioadă importantă în calendarul islamic, caracterizată prin post zilnic de la răsărit până la apus. În acest context, brandurile internaționale adaptează frecvent comunicarea comercială în piețele unde există comunități musulmane semnificative.

Potrivit publicației de marketing, ideea implementată de McDonald’s a fost descrisă drept „o idee simplă”, care „a respectat momentul”.

Campania s-a bazat pe modificarea vizualurilor afișate pe ecranele digitale din restaurante, fără a schimba oferta comercială propriu-zisă.

Reprezentanții companiei nu au anunțat detalii suplimentare privind durata exactă sau extinderea campaniei în alte țări.

Inițiativa a generat discuții pe rețelele sociale și în publicații online. Comentatorul Vicky Richter a reacționat ironic la adresa campaniei, afirmând că:

„Exact când credeai că Germania a epuizat orice modalitate creativă de a se prosterna în fața ‘sensibilității culturale’, McDonald’s apare pentru a demonstra că există mereu un nivel mai jos.”

Acesta a adăugat: „Bine ați venit în Islamic Capitalism™.”

This Ramadan, @McDonalds let the sun decide what showed on its screens. During fasting hours, its outdoor screens did not show any food. The visuals stayed plain through the day. When the sun set and it was time for Iftar, the burgers and meals appeared again. A simple idea that… pic.twitter.com/ipyur71K0f — afaqs! (@afaqs) February 23, 2026

Autoarea Karina Mariani a exprimat, la rândul său, o opinie critică, sugerând că brandul ar fi putut alege o abordare diferită:

„Ar fi putut pur și simplu să nu facă publicitate deloc sau ar fi putut să refuze să se conformeze acestor capricii. Dar au ales varianta ridicolă de mijloc: cutiuțe goale.”

Aceste reacții reflectă dezbaterea mai amplă privind strategiile de marketing adaptate la contexte religioase sau culturale.

Campania nu a fost primită unanim pozitiv nici în rândul unor voci musulmane. Educatorul britanic în aviație Mohammad Taher a susținut că:

„Musulmanii nu susțin această campanie.”

Acesta a argumentat că percepția negativă asupra brandului ar fi influențată de controverse anterioare:

„Brandul a fost pe lista de boicot în ultimii doi ani de la începutul genocidului”, a spus Taher, referindu-se la acuzațiile aduse companiei privind presupusul sprijin pentru Israel în conflictul cu Hamas.

Taher a adăugat:

„O campanie de Ramadan nu îi va face pe oameni să uite asta.”

Declarațiile sale evidențiază faptul că reacțiile la campaniile comerciale pot fi influențate de factori geopolitici și de percepții deja existente despre branduri globale.

Campania McDonald’s din Germania se înscrie într-o tendință mai largă în industria publicității, în care companiile adaptează mesajele vizuale și tonul comunicării în funcție de contexte culturale sau religioase.

Deși ideea a fost apreciată de unele publicații de marketing pentru simplitate, reacțiile publice arată existența unor interpretări diferite asupra relevanței și oportunității unei astfel de abordări.

Compania nu a comentat oficial controversele generate de opiniile exprimate online.