Beinur Nuredin, despre scandalul cu Rizea. Spune că a scăpat de reținere

Omul de afaceri Beinur Nuredin a oferit detalii despre conflictul său cu fostul deputat PSD Cristian Rizea. Acesta a susținut Nuredin ar fi arestat, dar declarațiile recente ale afaceristului demonstrează contrariul. El a spus că este în libertate și că este dispus să vorbească oricând despre evenimentele de la Monte Carlo, potrivit atacpersoana.ro.

„Este vorba despre protecția copilului meu. Nu am nicio intenție să permit ca cineva să-i facă rău sau să se joace cu viața lui. Eu nu am făcut copii ca cineva să își bată joc de ei”, a declarat Nuredin.

Potrivit acestuia, reacția sa față de Rizea a fost determinată de situațiile controversate în care fostul deputat a fost implicat. Nuredin a spus că pentru siguranța și liniștea familiei sale este dispus să înfrunte consecințele, dacă ar fi cazul, în timp ce Rizea a abandonat responsabilitățile personale și legale.

Eu sunt tată și îmi asum. O să vedeți diseară la știri, ce o să vedeți. Asta cum face el. Instituțiile statului. Acest derbedeu, a fost dat cu căc*at pe față. Da. De mine, da, că să se știe”, a spus Beinur Nuredin.

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat în România la patru ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Deși se află în afara țării, acesta se confruntă cu cel puțin 20 de dosare penale deschise pe numele său, inclusiv în Republica Moldova.

Și soția lui Rizea, Josette Ane Marie Rizea, este implicată în procese judiciare legate de afacerile fostului deputat. Ea a devenit un punct central în dosarele care vizează recuperarea fondurilor obținute din tranzacții suspecte și afaceri cu pierderi financiare semnificative.

Într-unul dintre cazuri, instanța a decis ca ea să răspundă pentru falimentul SC Fantazia Imobiliare SRL, firmă cu datorii considerabile către bugetul de stat și partenerii de afaceri, inclusiv la furnizorii de energie electrică, pentru proiectul ansamblului Caelia din stațiunea Mamaia.

Tot scandalul a pornit după ce Beinur Nuredin l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Acesta i-a aruncat cu mizerie în cap în văzul tuturor.