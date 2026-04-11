Papa Leon al XIV-lea condamnă violența și războiul: Niciun interes nu valorează cât viața celor nevinovați

Într-un mesaj ferm adresat episcopilor Bisericii Caldeene, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel puternic pentru pace, condamnând violența și interesele care alimentează conflictele din Orientul Mijlociu, potrivit unei postări pe X.

Discursul său a subliniat rolul liderilor religioși în promovarea dialogului și a coexistenței, într-un context regional marcat de instabilitate și confruntări armate.

Mesajul a fost transmis în cadrul unui sinod al episcopilor caldeeni, într-un moment sensibil pentru comunitățile creștine din Orient, afectate de tensiuni geopolitice și conflicte persistente.

Papa a descris situația actuală drept una dominată de „violență absurdă și inumană”, afirmând că aceasta este alimentată de „lăcomie și ură”.

El a atras atenția asupra faptului că aceste acte se răspândesc inclusiv în regiuni considerate esențiale pentru creștinism, „în pământurile care au asistat la nașterea mântuirii”.

„Frați și surori, voi sunteți semne de speranță într-o lume marcată de violență absurdă și inumană. Aceste acte, alimentate de lăcomie și ură, se răspândesc acum cu ferocitate chiar în ținuturile care au asistat la nașterea mântuirii”, a declarat suveranul pontif.

El a adăugat că locurile sacre din Orientul creștin sunt „profanate de blasfemia războiului și de brutalitatea intereselor economice”, criticând lipsa de considerație pentru viețile umane.

„Niciun interes nu poate valora viața celor mai vulnerabili, a copiilor, a familiilor; nicio cauză nu poate justifica vărsarea de sânge nevinovat”, a subliniat Papa.

În intervenția sa, Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel clar către liderii religioși să nu susțină niciun actor implicat în conflicte armate.

„Ajutați-ne să proclamăm clar că Dumnezeu nu binecuvântează niciun conflict; să spunem lumii că cei care sunt discipoli ai lui Hristos, Prințul Păcii, nu sunt niciodată de partea celor care ieri au mânuit sabia și astăzi aruncă bombe”, a afirmat acesta.

Pontiful a insistat asupra ideii că soluțiile militare nu pot aduce pacea durabilă.

Pope Leo XIV tells Chalean Bishops to "never on the side of those who yesterday wielded the sword and today launch bombs.” "Brothers and sisters, you are signs of hope in a world marked by absurd and inhuman violence. These acts, driven by greed and hatred, are now spreading… pic.twitter.com/deAhCmU9Nn — Catholic Sat (@CatholicSat) April 10, 2026

„Nu acțiunea militară va crea spații de libertate sau timpuri de pace, ci doar promovarea răbdătoare a coexistenței și a dialogului între popoare”, a spus el.

Papa a evidențiat și rolul esențial al liderilor religioși în menținerea speranței în comunitățile afectate de conflicte.

„Misiunea voastră este mare: să proclamați pe Hristos cel înviat chiar și în fața morții, să fiți o prezență vie a credinței și a carității, să păstrați vie speranța acolo unde pare că se stinge”, a transmis acesta episcopilor.

El i-a încurajat să nu se descurajeze, subliniind că „Domnul merge alături de voi” și le-a mulțumit pentru activitatea lor în sprijinul credincioșilor.

În finalul mesajului, Papa a menționat sprijinul instituțional al Vaticanului, inclusiv prin Dicasterul pentru Bisericile Orientale, și a invocat protecția unor figuri importante ale tradiției creștine.

„Încredințez acest Sinod și alegerea noului Patriarh mijlocirii Fecioarei Maria, a Sfântului Apostol Toma și a discipolilor săi Addai și Mari”, a spus el, făcând referire la tradiția liturgică a Bisericii Caldeene.

Mesajul s-a încheiat cu o binecuvântare adresată tuturor credincioșilor acestei Biserici și cu un apel la călăuzirea Duhului Sfânt în procesul decizional.