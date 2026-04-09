Papa Leon al XIV-lea, turneu în Africa, de zece zile. Care e scopul vizitei

Papa Leon al XIV-lea va începe luni, 13 aprilie, o vizită extinsă în Africa, considerată una dintre cele mai importante deplasări externe din primul an al pontificatului său, relatează Reuters.

Timp de zece zile, până pe 23 aprilie, suveranul pontif va parcurge aproximativ 18.000 de kilometri, cu opriri în 11 orașe din Algeria, Camerun, Angola și Equatorial Guinea.

Programul include 18 zboruri și 25 de discursuri, precum și întâlniri oficiale cu lideri politici și comunități locale. Potrivit Vaticanului, vizita are rolul de a aduce în prim-plan provocările majore ale continentului african.

Cardinalul Michael Czerny, consilier apropiat al papei, a declarat că misiunea călătoriei este „de a contribui la îndreptarea atenției lumii către Africa”. Acesta a vorbit și despre importanța simbolică a momentului: „Prin faptul că se îndreaptă către Africa atât de devreme în pontificatul său, papa arată că Africa contează. Leon vrea să se asigure că Africa nu este uitată de țările și oamenii preocupați de propriile lor probleme.”

Vizita are loc într-o perioadă în care Africa devine una dintre cele mai dinamice regiuni pentru Biserica Catolică. Conform datelor Vaticanului, peste 20% dintre catolicii din lume trăiesc pe acest continent, iar ritmul de creștere este cel mai ridicat la nivel global.

În unele dintre statele incluse în itinerar, majoritatea populației se declară catolică. În Guineea Ecuatorială, proporția depășește 70%, în timp ce Algeria rămâne o țară predominant musulmană, cu mai puțin de 10.000 de catolici la o populație de aproximativ 48 de milioane de locuitori.

Pe parcursul deplasării, Papa Leon va aborda teme sensibile precum dialogul între religii și conflictele regionale. În Algeria, acesta va vizita Marea Moschee din Alger, marcând doar a doua sa prezență într-un lăcaș de cult musulman în calitate de papă.

De asemenea, suveranul pontif va ajunge la Annaba, unde se află ruinele orașului antic Hippo.

În Camerun, Papa va participa la o „întâlnire pentru pace” în Bamenda, oraș afectat de violențele izbucnite în 2017 între forțele guvernamentale și grupările separatiste.

Pe finalul turneului, Papa Leon va ajunge în orașul Bata din Guineea Ecuatorială, unde va rosti o rugăciune la locul exploziilor din 2021, soldate cu peste 100 de morți.

„Această vizită îi va oferi Papei Leon oportunitatea de a transmite mesajul său de speranță, pace și reconciliere în locuri ... unde instabilitatea politică și intoleranța religioasă au declanșat conflicte și crize umanitare”, a declarat reverendul Agbonkhianmeghe Orobator, teolog iezuit din Nigeria, despre vizita papei în Africa.

La rândul său, Djamila Cassoma, avocat și antreprenor din Angola, consideră că turneul poate contribui la creșterea vizibilității problemelor din regiune: „Alegerea Africii pentru acest turneu nu este întâmplătoare. Multe dintre marile provocări globale ... sunt concentrate aici, dar tot aici ele pot fi regândite.”