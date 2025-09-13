Profesorii predau mai multe ore, dar salariile rămân neschimbate. Explicațiile ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore săptămânal nu afectează salariile cadrelor didactice, ci doar repartizarea orelor în cadrul programului de 40 de ore.

„Suma anuală pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei înainte de implementarea măsurilor fiscal-bugetare. Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne același, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul acestor 40 de ore nu mai predai 18 ore, ci 20”, a explicat ministrul.

Daniel David a mai spus că, înainte de aceste măsuri, ministerul nu dispunea de fondurile necesare pentru acoperirea integrală a salariilor și burselor elevilor până la sfârșitul anului: „Îmi lipseau aproximativ două miliarde de lei. Pentru mine, era o miză importantă să implementăm aceste măsuri fără a afecta veniturile profesorilor”. El a precizat, la un post TV, că aceste ajustări au fost necesare pentru gestionarea crizei fiscal-bugetare.

În ciuda nemulțumirilor cadrelor didactice privind normele și plata orelor, ministrul Educației a declarat că anul școlar a debutat bine. Toți elevii au fost primiți în unitățile de învățământ, iar în peste jumătate dintre școli au fost organizate festivități.

„Pe acest fond de nemulțumiri, cred că începutul anului școlar a fost bun. În prima zi, toți copiii au fost în școli, iar peste jumătate dintre unități au organizat și festivități, chiar dacă nu era obligatoriu”, a spus Daniel David.

Ministrul a menționat că, în a doua zi de școală, cursurile s-au desfășurat normal în majoritatea unităților, iar procentul de școli cu forme de boicot a fost foarte mic: „Am avut aproximativ 1,8% din totalul unităților școlare, adică în jur de 100 de școli, în care profesorii erau prezenți în clasă, dar nu predau efectiv, ci doar supravegheau copiii”.