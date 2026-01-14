Fără maneliști pe una dintre cele mai mari scene din România. Schimbare de direcție în 2026

BT Arena din Cluj-Napoca nu va mai permite organizarea concertelor de manele începând cu anul 2026, conducerea sălii precizând că acest gen de evenimente nu se află pe lista priorităților instituției.

Directorul BT Arena, Ionuț Rusu, a explicat că, până în prezent, sala nu a găzduit concerte dedicate exclusiv manelelor și nici nu există planuri în acest sens. „Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a declarat acesta în podcastul Horia Nasra Show. Decizia vine în contextul în care, potrivit platformelor de ticketing, unii artiști de manele, precum Leo de la Roșiori, aveau programate spectacole în Sala Polivalentă în 2026.

Ionuț Rusu a subliniat că Sala Polivalentă din Cluj-Napoca este percepută drept un reper național atât în sport, cât și în zona culturală.

„Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat recent directorul BT Arena.

În cei peste 11 ani de funcționare, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a atras mai mult de 8 milioane de spectatori. În 2025, pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sală din EuroCup, beneficiind de cea mai mare medie de spectatori, pe fondul performanțelor echipei U-BT Cluj-Napoca, depășind orașe precum Londra, Paris sau Hamburg.

Tot aici este programat, în vara anului 2026, meciul de retragere al jucătoarei de tenis Simona Halep, eveniment inclus în Sports Festival. De-a lungul timpului, scena BT Arena a fost ocupată de artiști internaționali de renume, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzotti, Deep Purple sau James Blunt, iar Andre Rieu a susținut, în 2023 și 2025, cinci concerte sold-out.

În anii anteriori, aparițiile artiștilor de manele pe scena BT Arena au fost izolate și, de regulă, în cadrul unor evenimente mixte sau private, nu în concerte solo. Printre puținele momente se numără apariția lui Jador, invitat special la concertul Georgianei Lobonț din 29 decembrie 2023, când a interpretat piese cunoscute în fața unei săli pline. De asemenea, Georgiana Lobonț, cunoscută pentru muzica populară și de petrecere, a inclus în spectacolele sale din 2024 și 2025 artiști și momente care au făcut trecerea spre zona etno-party sau manele.