Georgiana Lobonț închide gura răutăcioșilor. Ce le-a transmis cântăreața

Artista Georgiana Lobonț nu s-a mai abținut și le-a dat replică celor care au acuzat-o că este prea slabă. Aceasta le-a explicat că nu este fotomodel ci cântăreață și își respectă harul.

Artista le-a dat peste nas celor care o critică că este prea slabă. Aceasta a explicat că așa a fost dintotdeauna și că ea se simte bine în pielea ei.

“Am tot kilogramele pe care le-am avut înainte să mă mărit. 47 de kilograme. Am născut doi copii, foarte frumoși, sănătoși. I-am născut natural, la 23 de ani pe primul și la 25 pe celălalt. Nu vă stresați că nu am nimic, așa sunt eu slăbănoagă”, a spus interpreta.

Georgiana Lobonț și-a continuat pledoaria, spunând că muzica e cea mai importantă. “Nu trebuie să-mi fac nicio chestie ca să mă placeți. Voi iubiți cum cânt și felul meu de a fi. Și sinceritatea pe care nu o au mulți, naturalețea mea. Credeți că nu mă văd că sunt slabă, că sunt o scândură?

Era un complex pentru mine când eram mică, dar acum a devenit un compliment să fiu slabă. Pentru că trăim într-o lume în care toți au complexe și faptul că am preietene grase vreau să vă zic că ele sunt cele mai sincere și faine, cu ele mă distrez cel mai tare”, a explicat solista.

Pe de altă parte aceasta a constatat că mulți oameni judecă fără să știe exact de ce. “Nu știu de ce vă place să judecați, cred că ăștia care judecați nu cred că faceți nimic decât să mâncați semințe și să stați la televisor. Eu în schimb muncesc zi și noapte și de asta îmi permit să mă duc unde vreau, când vreau, să îmi cumpăr ce vreau.

Muncesc pentru că îmi place și nu aș putea să stau nici măcar două zile legate în pat. E foarte important să ne acceptăm cum suntem și să nu băgăm în seamă gura lumii. Aș avea posibilitatea să îmi pun orice. Dar meseria mea nu este de a provoca bărbații să mă urmărească. Eu vreau să îmi ascultați muzica și să fac oamenii fericiți. Dumnezeu mi-a dat un har și îl respect cu sfințenie”, a mai declarat ea.