Monden Georgiana Lobonț, investiție uriașă într-o casă veche. Artista vrea să o transforme într-un palat







Georgiana Lobonț nu se va muta în Capitală, ci va rămâne în inima țării, acolo unde și-a întemeiat familia. Îndrăgita artistă ales să își construiască o locuință impozantă în Dej. În timp ce alte vedete preferă să își ridice casele de la zero, aceasta a optat pentru a reabilita o casă veche. După numeroase planuri și discuții cu un arhitect, vedeta a decis să transforme vechea locuință într-un adevărat palat.

Georgiana Lobonț își construiește o casă impresionantă

Artista și partenerul ei de viață se vor muta în casă nouă după aproape un deceniu de căsnicie. Georgiana Lobonț a decis să nu se mute în Capitală pentru a-și continua cariera, mai ales că a atins deja succesul.

Astfel, aceasta va locui la Dej, alături de soțul și cei doi copii. Cei doi parteneri au ales să își construiască un adevărat palat, pornind de la baza unei case vechi.

Când se vor muta în noua locuință

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au investit mult în proiectul lor de suflet. Pentru că lucrările sunt în toi, cei doi plănuiesc să se mute în noul lor cămin chiar înainte de Crăciun.

Alături de profesioniști, cântăreața s-a ocupat de planul pentru noua casă. Vedeta a precizat că a știut încă de la început cum va arăta impozanta casă.

„Să avem casa noastră chiar e un VIS pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea și casa mea. Pe primele două m-a ajutat Dumnezeu să le am…dar al treilea lucru e pe cale să se-ntâmple. A durat ceva, dar am știut că nimic nu vine pe gratis și trebuie să muncesc mult dacă îmi doresc să se întâmple ceva”, scria vedeta, pe Instagram.

Georgiana Lobonț, nerăbdătoare să se mute în noul cămin

Artista a recunoscut că a făcut eforturi considerabile pentru a-și vedea visul împlinit. Altfel, cu toate că programul ei este extrem de încărcat, vedeta nu ezită să meargă pe șantier de câte ori are ocazia. Încântată de modul în care decurg lucrările, Georgiana Lobonț a publicat o fotografie chiar de pe șantier.

„Am venit pe șantier. E o bucurie imensă pentru noi.”, a scris aceasta alături de imaginile cu noua locuință.

Cu toate că fiecare colț al noului cămin va avea un aspect deosebit, dormitorul matrimonial rămâne piesa de rezistență. Vedeta a mărturisit că acesta a fost proiectat după propriile ei idei.