Paula Hrișcu lămurește scandalul cu melodia „Românie mândru plai”. I s-a interzis să-și cânte propriul cântec

Interpreta de muzică populară, Paula Hrișcu, a declarat la un podcast că i s-a interzis să își cânte melodia ”Românie, mândru plai”. Asta în contextul în care și ea a cerut să nu-i mai fie asociată imaginea cu vreun partid politic.

Celebra piesa a fost asociată în primă fază cu un fostul candidat la preșidinție, Călin Georgescu. Artista a negat acest aspect, drept urmare s-a trezit poziționată de partea cealaltă a baricadei. ”Oamenii ar trebui să se informeze mai mult. Să aibă grijă la informația pe care ei o digeră și o culeg din diferite surse că e televizor sau internet.

Ceea ce vreau să subliniez e că m-am supărat foarte tare atunci când mi s-a interzis să cânt ”Românie, mândru plai”. E ca și cum ar fi trebuit să renunț la un copil, eu nu am copiii, dar așa am simțit. Mi s-a cerut să nu mai cânt această melodie. Și eu nu am înțeles de ce, pentru că nu am avut nimic de a face cu alegerile”, a declarat aceasta.

Artista a ținut să precizeze că ea nu are nimic de a face cu niciun partid politic. ”Eu nu sunt îndeajuns de citită de documentată să fac politică sau să am păreri în acest domeniu. Am ieșit eu undeva să zic ceva? Nu! Dar mi-a fost interzis să cânt și atunci m-am supărat„, a mai spus cântăreața.

Dar cel mai tare, interpreta a suferit atunci când le-a fost interzis unor copii să cânte această piesă. ”Mai tare m-am supărat când cineva m-a informat că niște copii, că mulți copii mi-au promovat acest cântec, și le-a fost interzis unor copii să o cânte de 1 decembrie anul trecut. Și acolo a fost momentul în care m-am supărat extrem de tare.

Pentru că cine le-a zis considera că acest cântec este cumpărat, că e vândut și că eu sunt cu afiliată poltic. Și atunci am ieșit în online și am spus foarte clar: piesa aceasta poate fi ascultată de toată lumea. de oricine. Că nu are culoare politică”, a mai spus Paula Hrișcu.