Zilele lui George Simion în fruntea AUR ar fi numărate. Șerban Dimitrie Sturdza: Este ostaticul mai multor persoane

Europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator al formațiunii AUR, a făcut declarații privind situația internă din partid și viitorul liderului său, George Simion. Acesta a spus că actuala poziție a fostului candidat la alegerile prezidențiale în fruntea partidului ar putea fi fragilă.

Sturdza a declarat că liderul AUR s-ar afla într-o structură de influențe care îi limitează autonomia decizională și a sugerat că schimbările din conducerea partidului ar fi deja în desfășurare.

În intervenția sa televizată, Șerban Dimitrie Sturdza a spus că George Simion ar fi influențat de mai multe persoane din zona politică și media. Acesta i-a menționat pe Maricel Păcuraru, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu.

„În ciuda sondajelor care tot apar şi care îl dau bucurându-se de o foarte mare respectabilitate, eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru, a lui Dan Dungaciu şi chiar şi a lui Petrişor Peiu. Dan Dungaciu practic înlocuindu-l pe Marius Lulea, prim-vicepreşedinte al partidului, iar Petrişor Peiu ocupând poziţia pe care a deţinut-o domnul Târziu în ultima perioadă în partidul AUR, respectiv preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere”, a declarat Șerban Dimitrie Sturdza.

Europarlamentarul a făcut referire și la posibile datorii ale partidului la Realitatea Plus, susținând că acestea ar influența deciziile politice.

„Are nişte datorii groaznice, uriaşe faţă de Realitatea TV, respectiv Maricel Păcuraru”, a spus Sturdza.

El a mai dat exemplul unor schimbări de poziții în structurile locale ale partidului, menționând Constanța și numirea Alexandrei Păcuraru în funcții de conducere.

„Te uiţi la Constanţa, a fost înlocuit Mohamed Murad cu Alexandra Păcuraru (fiica patronului Realitatea TV - n.r.). N-aş vrea să dezvolt prea mult, dar lucrurile sunt clare. Cum spuneam mai devreme, există persoane izolate în AUR, care trăiesc un pic ceea ce am trăit şi noi până la plecarea noastră şi crearea partidului Acţiunea Conservatoare”, a mai spus Șerban Dimitrie Sturdza.

Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, a fost numită vicepreşedinte al AUR pe zona Dobrogea.