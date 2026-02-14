Alexandra Păcuraru intră în AUR și preia funcția de vicepreședinte pe Dobrogea

Participarea Alexandrei Păcuraru la o conferință de presă organizată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la Constanța a generat reacții în spațiul online, după ce aceasta a fost prezentată în funcția de vicepreședinte pe zona Dobrogea.

Evenimentul a avut loc în prezența liderului organizației AUR Constanța, alături de un deputat și un senator ai formațiunii.

Conferința de presă, transmisă integral pe platformele online, a avut o durată de 50 de minute și 23 de secunde. Alexandra Păcuraru a susținut o intervenție de aproximativ șase minute.

În discursul său, Alexandra Păcuraru a abordat teme legate de educație, unitate și situația economică. Potrivit înregistrării video, aceasta a făcut referire la Ioan Gură de Aur și la valori creștine, afirmând că „toți suntem copiii Lui”.

De asemenea, a menționat dificultățile economice resimțite de populație.

Unul dintre pasajele care au atras atenția a fost declarația:

„Am intrat în AUR pentru că a demonstrat că este un partid care a dovedit că nu își dorește puterea cu orice preț”.

După intervenția Alexandrei Păcuraru, conferința a continuat cu declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidului. La final, liderul organizației Constanța a adresat întrebarea dacă există solicitări din partea presei, fără a fi consemnate intervenții.

Anunțul privind intrarea Alexandrei Păcuraru în AUR a fost intens comentat pe rețelele sociale. O parte dintre reacții au făcut trimitere la pozițiile exprimate anterior de aceasta în spațiul public, în special în perioada pandemiei de COVID-19.

În 2021, Alexandra Păcuraru era asociată cu mesaje pro-vaccinare. În spațiul media au fost difuzate emisiuni și intervenții în care erau susținute măsuri sanitare, inclusiv restricții privind accesul invitaților în platou.

În mediul online au fost redistribuite imagini și mesaje din acea perioadă, inclusiv formularea „Emisiune liberă de nevaccinați”.

Totodată, au fost readuse în discuție declarații critice la adresa unor reprezentanți AUR, în contextul dezbaterilor privind vaccinarea și certificatul verde.

În decembrie 2021, AUR a organizat proteste împotriva introducerii certificatului verde COVID-19, formațiunea declarându-se împotriva acestei măsuri. Dezbaterea publică din acea perioadă a implicat mai multe partide politice, cu poziții diferite față de restricțiile sanitare.

Certificatul verde a fost susținut de reprezentanți ai USR și PNL, în timp ce PSD a avut poziții nuanțate în funcție de contextul legislativ. Discuțiile au vizat impactul asupra angajaților și accesului la locul de muncă.

Schimbarea de afiliere politică a Alexandrei Păcuraru a fost interpretată diferit de utilizatorii platformelor sociale. Unele opinii au subliniat contrastul dintre declarațiile actuale și cele din perioada pandemiei, în timp ce altele au considerat decizia ca parte a unui parcurs politic personal.

Până la acest moment, Alexandra Păcuraru nu a oferit explicații suplimentare privind motivele schimbării de poziționare, în afara declarațiilor făcute în cadrul conferinței de presă de la Constanța.