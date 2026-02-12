Capră îmbrăcată în sigla PSD, plimbată la protest de un deputat AUR: Au dat foc la țară

Deputatul AUR Daniel Ciornei a protestat, joi, în fața sediului Primăriei Baia Mare, însoțit de o capră pe care a îmbrăcat-o cu sigla PSD. Parlamentarul a declarat că gestul său este unul simbolic și a acuzat Partidul Social Democrat că a susținut măsurile de austeritate.

„Dragi români, protestăm în faţa Primăriei Baia Mare. Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovaţi că nu şi-au băgat candidatul Marcel Ciolacu în turul doi şi au dat pur şi simplu foc la ţară. Toate ce se întâmplă astăzi în România taxe şi impozite mai mari, au pus biruri până şi la mame şi la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la ţară şi au anulat alegerile.

Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri şi membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojandar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură. Trebuie pusă presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare şi să pună capăt măsurilor anti-româneşti”, a transmis Ciornei.

Acțiuni de protest organizate de membri și simpatizanți AUR au avut loc joi, la prânz, în mai multe orașe din țară. Potrivit organizatorilor, participarea a fost de ordinul zecilor sau al câtorva sute de persoane.

Protestele au vizat majorările de taxe și impozite locale, iar în cele mai multe cazuri manifestațiile s-au desfășurat în fața unor instituții ale administrațiilor locale.

Președintele AUR, George Simion, a participat la protestul organizat în Ploiești, unde sute de susținători ai formațiunii au cerut demisia Guvernului și au scandat „Călin Georgescu președinte”.

Întrebat de ce a ales Ploieștiul pentru a participa la protest, liderul AUR a declarat: „M-am uitat în jur, n-am mai fost de mult în Ploieşti, uitaţi, sunt foarte mulţi oameni nemulţumiţi”.

George Simion a afirmat că intenționează să discute cu primarul Ploieștiului, independentul Mihai Polițeanu, „pentru persoanele vulnerabile din Ploieşti ce poate să facă şi ce presiuni a făcut asupra Guvernului Bolojan, dacă el e de acord cu aşa ceva”.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat în fața Tribunalului București că mesajul transmis de participanți este unul împotriva politicilor de austeritate.

„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localităţi în România în care românii spun acestei guvernări că aşa nu se mai poate. Poporul vrea o reaşezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce doreşte România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces şi noi de asta am venit aici, în faţa Tribunalului din Municipiul Bucureşti, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani”, a declarat Mihai Enache.