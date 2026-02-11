Ciolacu: Nu se poate guverna doar cum vrea premierul. România riscă recesiunea

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că actualul ritm de guvernare afectează coeziunea coaliției și poate genera probleme economice majore. Actualul președinte al Consiliului Județean Buzău a mai spus că deciziile Executivului trebuie să sprijine economia reală și capitalul autohton, nu să fie luate unilateral.

Marcel Ciolacu a declarat că este nevoie de o discuție între partenerii de coaliție pentru a restabili coerența guvernării.

„Lăsând totul la o parte, eu zic că e cazul să ne așezăm toți la masă și trebuie cumva găsită o coerență, să se spună și adevărurile, să nu mai încercăm să mutăm vina și să băgăm mizeria sub preș. În acest ritm nu va rezista coaliția. Nu se poate face doar ce vrea premierul. Trebuie găsite soluții pentru capitalul autohton, trebuie să treacă acel pachet de relansare, pentru că nu mai e timp”, a declarat Ciolacu.

Fostul premier a avertizat că, în lipsa unor măsuri de sprijin pentru economie, România ar putea intra în recesiune: „Eu cred că vom intra în recesiune și va fi foarte complicat. Dacă distrugi clasa de mijloc, îi faci și mai săraci pe cei săraci și nu vei avea de unde să încasezi. Toate țările europene au intervenit pe buget. Niciun stat nu a tăiat de la Educație și de la Sănătate. Niciunul. A, că facem reorganizare, fac și eu la Buzău, am cerut audit, e normal să faci reformă. Dar asta nu înseamnă reformă”.

Marcel Ciolacu a făcut referire și la datele privind deficitul bugetar, susținând că în mandatul său a permis administrațiilor locale să efectueze plăți, ceea ce a influențat nivelul deficitului.

„Eu am avut un deficit pe cash, pentru că am lăsat administrațiile să-și facă plățile. Dacă închideam, aș fi coafat acest deficit, l-aș fi adus sub 8%. Eu am făcut dreptate și la 3,7 milioane de pensionari. Nu guvernezi pentru cifre, ci pentru oameni”, a mai spus președintele CJ Buzău.

Ciolacu a acuzat actuala guvernare de modificări contabile în prezentarea datelor privind deficitul.

„Ce nu suport e minciuna. Au făcut o șmecherie contabilă. Tot ce era la mine pe împrumuturi, au trecut pe grant. În noiembrie a venit o rectificare și a închis cu 8,4%, iar apoi au anunțat 7,6% ca să pară salvatorul României. Puteau să anunțe și nu era nicio problemă, mai scădeau și dobânzile. Deficitul de 9,3% e un alt deficit, pe ESA, se raportează la altceva. Pe acela al domnului Bolojan nu-l știm, îl aflăm în martie. Nu poți să compari 9,3% cu 7,6%, compari mere cu pere”, a declarat fostul premier, la un post TV.

În același context, Ciolacu a afirmat că, în perioada în care a condus Guvernul, au fost realizate investiții record.

„Eu rămân premierul cu cele mai mari investiții de după Revoluție și cu cei mai mulți kilometri de autostradă. Dar trebuie să vezi că nu am înghețat salariile. Dar cel mai grav este că au tăiat 12 miliarde de la investiții”, a spus el.