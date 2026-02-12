Social Special

Sondaj ARA: 76% dintre români nu au încredere în premierul Bolojan. Cu ce partid ar vota dacă

Ilie Bolojan i-a dezamăgit pe români, potrivit unui sondaj ARA.
Un nou sondaj realizat de ARA Public Opinion indică o lipsă de încredere a românilor față de premierul Ilie Bolojan și o nemulțumire generalizată față de activitatea guvernului său.

Conform sondajului ARA, 76% dintre respondenți au declarat că au “foarte puțină” sau “puțină” încredere în Ilie Bolojan, în timp ce doar 20% și-au exprimat o încredere ridicată. Alte 4% nu au oferit un răspuns clar.

Când li s-a cerut să evalueze activitatea lui Ilie Bolojan de la preluarea funcției, 78% dintre români s-au declarat nemulțumiți, opțiune exprimată prin răspunsuri “puțin” sau “foarte puțin” de acord cu modul în care a condus guvernul. Pe de altă parte, 19% au arătat că sunt satisfăcuți de acțiunile premierului, iar 3% nu au oferit un răspuns.

Percepția asupra măsurilor economice adoptate de guvern este, de asemenea, negativă. Aproape două treimi dintre respondenți, adică 66%, consideră că aceste politici sunt “rele” sau “foarte rele” pentru România, în timp ce doar 23% le apreciază ca fiind bune sau foarte bune, iar 11% nu și-au exprimat opinia.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Măsurile economice adoptate de Guvern nu sunt pe placul românilor

În ceea ce privește încrederea în eficiența măsurilor economice pentru redresarea economiei naționale, situația rămâne pesimistă.

68% dintre români au “puțină” sau “foarte puțină” încredere că acestea vor aduce efecte pozitive, 21% sunt încrezători în potențialul lor, iar 11% nu știu sau nu doresc să răspundă.

AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare

Sondajul a analizat și opțiunile politice pentru alegerile parlamentare. Rezultatele arată un avantaj al AUR, 37% dintre respondenți declarând că ar vota acest partid, urmat de 25% care ar alege PSD, 17% pentru PNL, 11% pentru USR, 5% pentru UDMR și 5% pentru alte formațiuni politice.

Formațiunea AUR, aflată pe primul loc potrivit sondajului ARA, este condusă de George Simion. În mai, anul trecut, liderul formațiunii politice a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Nicușor Dan.

Proiecte speciale