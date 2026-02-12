Nicușor Dan nu vede PSD ieșind din coaliție. Două OUG-uri, „gură de oxigen” pentru Guvernul Bolojan
- Bianca Ion
- 12 februarie 2026, 14:11
Președintele Nicușor Dan consideră că cele două ordonanțe de urgență pregătite de Cabinetul condus de Ilie Bolojan – pachetul de „administrație” și cel de „relansare economică” – oferă Executivului un respiro temporar.
Nicușor Dan nu vede PSD ieșind din coaliție
Potrivit unor surse din cadrul Administrației Prezidențiale, aceste măsuri reprezintă o „gură de oxigen” care îi permite premierului să continue guvernarea, cel puțin pe termen scurt, fără a putea fi anticipată durata acestui „armistițiu” politic.
Aceleași surse descriu o coaliție tensionată, în care „toată lumea pare încăpățânată”. Atât premierul, cât și partenerii din coaliție – PSD și UDMR – își susțin pozițiile și își calculează atent pașii pentru perioada următoare.
Din perspectiva Palatului Cotroceni, social-democrații nu ar fi „pe picior de plecare” din Guvern, însă ar continua presiunea publică asupra premierului tocmai în momentul asumării unor măsuri considerate nepopulare.
Coaliție „cu opinteli”, dar fără alternativă clară
În ultimele săptămâni, șeful statului a afirmat public că actuala majoritate funcționează „cu opinteli” și a apreciat că scenariul unui guvern minoritar este puțin probabil, în lipsa unei alternative solide.
Între timp, criticile din partea PSD au continuat. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, l-a acuzat pe premier că ar lua decizii unilateral și că ar fi „călcat în picioare” acordul coaliției, sugerându-i că, dacă nu este mulțumit de actuala formulă, ar trebui să caute o altă majoritate.
Ministerul Educației, un portofoliu sensibil
Un alt punct tensionat rămâne conducerea Ministerului Educației și Cercetării. Portofoliul este asigurat interimar de Ilie Bolojan, după demisia lui Daniel David, interimatul fiind oficializat prin decret.
Premierul a declarat recent că va face o nominalizare „în câteva săptămâni”, fără a avansa un nume. Potrivit surselor din zona prezidențială, Bolojan i-ar fi prezentat președintelui, săptămâna trecută, trei variante – atât din rândul partidelor, cât și din afara lor – urmând să înainteze ulterior o propunere finală.
În interiorul coaliției, Educația este percepută drept un „portofoliu greu”, într-un context marcat de ajustări bugetare și reforme. Amânarea unei numiri definitive menține presiunea politică asupra Executivului, într-un moment în care pachetul de ordonanțe este văzut ca principalul test de coeziune al majorității.
Miza celor două ordonanțe de urgență
Guvernul a transmis că reforma administrației și pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate prin ordonanță de urgență, după ce anterior fusese analizată varianta angajării răspunderii în Parlament.
Calendarul este esențial: adoptarea prin OUG ar permite intrarea imediată în vigoare a măsurilor, iar coaliția ar evita riscul întârzierii pachetului într-un traseu legislativ mai lung, inclusiv prin eventuale sesizări la Curtea Constituțională a României.
Pe componenta economică, ministrul Alexandru Nazare a prezentat pachetul drept o reorientare „de pe consum pe investiții”, cu un impact bugetar estimat la 2,1–2,2 miliarde de lei în 2026, intenția fiind ca acesta să fie adoptat simultan cu reforma administrației.
