Nicușor Dan nu vede PSD ieșind din coaliție. Două OUG-uri, „gură de oxigen” pentru Guvernul Bolojan

Președintele Nicușor Dan consideră că cele două ordonanțe de urgență pregătite de Cabinetul condus de Ilie Bolojan – pachetul de „administrație” și cel de „relansare economică” – oferă Executivului un respiro temporar.

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Prezidențiale, aceste măsuri reprezintă o „gură de oxigen” care îi permite premierului să continue guvernarea, cel puțin pe termen scurt, fără a putea fi anticipată durata acestui „armistițiu” politic.

Aceleași surse descriu o coaliție tensionată, în care „toată lumea pare încăpățânată”. Atât premierul, cât și partenerii din coaliție – PSD și UDMR – își susțin pozițiile și își calculează atent pașii pentru perioada următoare.

Din perspectiva Palatului Cotroceni, social-democrații nu ar fi „pe picior de plecare” din Guvern, însă ar continua presiunea publică asupra premierului tocmai în momentul asumării unor măsuri considerate nepopulare.

În ultimele săptămâni, șeful statului a afirmat public că actuala majoritate funcționează „cu opinteli” și a apreciat că scenariul unui guvern minoritar este puțin probabil, în lipsa unei alternative solide.

Între timp, criticile din partea PSD au continuat. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, l-a acuzat pe premier că ar lua decizii unilateral și că ar fi „călcat în picioare” acordul coaliției, sugerându-i că, dacă nu este mulțumit de actuala formulă, ar trebui să caute o altă majoritate.

Un alt punct tensionat rămâne conducerea Ministerului Educației și Cercetării. Portofoliul este asigurat interimar de Ilie Bolojan, după demisia lui Daniel David, interimatul fiind oficializat prin decret.

Premierul a declarat recent că va face o nominalizare „în câteva săptămâni”, fără a avansa un nume. Potrivit surselor din zona prezidențială, Bolojan i-ar fi prezentat președintelui, săptămâna trecută, trei variante – atât din rândul partidelor, cât și din afara lor – urmând să înainteze ulterior o propunere finală.

În interiorul coaliției, Educația este percepută drept un „portofoliu greu”, într-un context marcat de ajustări bugetare și reforme. Amânarea unei numiri definitive menține presiunea politică asupra Executivului, într-un moment în care pachetul de ordonanțe este văzut ca principalul test de coeziune al majorității.

Guvernul a transmis că reforma administrației și pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate prin ordonanță de urgență, după ce anterior fusese analizată varianta angajării răspunderii în Parlament.

Calendarul este esențial: adoptarea prin OUG ar permite intrarea imediată în vigoare a măsurilor, iar coaliția ar evita riscul întârzierii pachetului într-un traseu legislativ mai lung, inclusiv prin eventuale sesizări la Curtea Constituțională a României.

Pe componenta economică, ministrul Alexandru Nazare a prezentat pachetul drept o reorientare „de pe consum pe investiții”, cu un impact bugetar estimat la 2,1–2,2 miliarde de lei în 2026, intenția fiind ca acesta să fie adoptat simultan cu reforma administrației.