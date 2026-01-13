Ilie Bolojan s-a propus ministru interimar al Educației. Guvernul a transmis solicitarea către președintele Nicușor Dan

Guvernul României a anunțat că premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de preluare a interimatului la Ministerul Educației și Cercetării, după demisia ministrului Daniel-Ovidiu David. Propunerea a fost înaintată oficial în cursul zilei de marți, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Executivul precizează că documentul transmis președintelui vizează două elemente procedurale distincte: constatarea încetării mandatului lui Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și desemnarea premierului în funcția de ministru interimar al Educației și Cercetării. Decizia finală aparține șefului statului, conform atribuțiilor constituționale.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă în luna decembrie, după ce Daniel-Ovidiu David și-a anunțat oficial demisia. Pe 22 decembrie, acesta a transmis public decizia, subliniind că plecarea sa a fost una „amiabilă” și rezultatul unei analize personale asupra momentului politic și instituțional.

„Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a afirmat fostul ministru, într-un mesaj amplu în care a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale. Potrivit acestuia, sistemul de educație nu se mai află într-un pericol iminent, iar riscul suspendării fondurilor europene a fost depășit, ceea ce i-a permis să considere încheiat mandatul într-un moment de relativă stabilitate.

În mesajul său, Daniel David a arătat că intenționează să revină la profesia sa de bază, cea de psiholog, după o perioadă intensă de activitate guvernamentală. El a mai susținut că este corect ca bugetul pentru anul 2026 să fie elaborat și gestionat de ministrul care va avea responsabilitatea implementării acestuia pe întreg parcursul anului.

Fostul ministru a mai afirmat că l-a informat pe premierul Ilie Bolojan încă din vară cu privire la faptul că mandatul său la Educație nu va fi unul de lungă durată. Potrivit explicațiilor oferite, decizia nu a fost una bruscă, ci rezultatul unei planificări discutate anterior la nivel guvernamental.

Surse politice au declarat, la momentul demisiei, că plecarea lui Daniel David ar fi fost influențată și de refuzul acestuia de a accepta noi reduceri bugetare în domeniile pe care le gestiona: Educația și Cercetarea.