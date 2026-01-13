Ilie Bolojan s-a propus ministru interimar al Educației. Guvernul a transmis solicitarea către președintele Nicușor Dan
- Cristi Buș
- 13 ianuarie 2026, 21:23
Guvernul României a anunțat că premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de preluare a interimatului la Ministerul Educației și Cercetării, după demisia ministrului Daniel-Ovidiu David. Propunerea a fost înaintată oficial în cursul zilei de marți, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Executivul precizează că documentul transmis președintelui vizează două elemente procedurale distincte: constatarea încetării mandatului lui Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și desemnarea premierului în funcția de ministru interimar al Educației și Cercetării. Decizia finală aparține șefului statului, conform atribuțiilor constituționale.
Ministerul Educației, fără titular din decembrie
Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă în luna decembrie, după ce Daniel-Ovidiu David și-a anunțat oficial demisia. Pe 22 decembrie, acesta a transmis public decizia, subliniind că plecarea sa a fost una „amiabilă” și rezultatul unei analize personale asupra momentului politic și instituțional.
„Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a afirmat fostul ministru, într-un mesaj amplu în care a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale. Potrivit acestuia, sistemul de educație nu se mai află într-un pericol iminent, iar riscul suspendării fondurilor europene a fost depășit, ceea ce i-a permis să considere încheiat mandatul într-un moment de relativă stabilitate.
Motivele invocate de Daniel David
În mesajul său, Daniel David a arătat că intenționează să revină la profesia sa de bază, cea de psiholog, după o perioadă intensă de activitate guvernamentală. El a mai susținut că este corect ca bugetul pentru anul 2026 să fie elaborat și gestionat de ministrul care va avea responsabilitatea implementării acestuia pe întreg parcursul anului.
Fostul ministru a mai afirmat că l-a informat pe premierul Ilie Bolojan încă din vară cu privire la faptul că mandatul său la Educație nu va fi unul de lungă durată. Potrivit explicațiilor oferite, decizia nu a fost una bruscă, ci rezultatul unei planificări discutate anterior la nivel guvernamental.
Ce a influențat plecarea lui Daniel David
Surse politice au declarat, la momentul demisiei, că plecarea lui Daniel David ar fi fost influențată și de refuzul acestuia de a accepta noi reduceri bugetare în domeniile pe care le gestiona: Educația și Cercetarea.
