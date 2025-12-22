Politica

Ilie Bolojan, despre relația pe care o are cu Nicuşor Dan: Vorbim de fiecare dată când este nevoie

Ilie Bolojan, despre relația pe care o are cu Nicuşor Dan: Vorbim de fiecare dată când este nevoie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că relaţiile sale cu preşedintele Nicuşor Dan, cu preşedinţii de partid, cu miniştrii şi cu toate persoanele cu care funcţia îl obligă să colaboreze sunt unele strict instituţionale, bazate pe respect şi colaborare. „Asta înseamnă să fii în serviciul ţării noastre şi de aceea colaborăm în bună regulă”, a spus acesta, la un post TV.

Care e relația premierului cu președintele

Întrebat, la postul Antena 3, care este relaţia sa cu preşedintele României şi cât de des se întâlneşte cu acesta, premierul a răspuns că cei doi discută „de fiecare dată când este nevoie”.

„Astăzi nu am apucat să vorbim, pentru că eu am fost în niște ședințe cascadate la Guvern, de dimineață până seara. Vorbim de fiecare dată când este nevoie, o dată pe săptămână. Relația cu domnul președinte și cu președinții de partid, cu miniștrii, cu toți cei cu care funcția mă obligă să colaborez sunt relații instituționale, sunt relații de respect și de colaborare”, a explicat acesta.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Bolojan: Dacă vrem să avem rezultate, trebuie să colaborăm

Premierul susține că acest lucru trebuie făcut nu pentru că există o obligație din partea cuiva, ci pentru că ține de bun-simț.

„Am mai spus, dacă vrem să avem rezultate maxim posibile în condițiile date, atunci, dacă acest rezultat depinde de mai mulți factori, aceștia sunt obligați să colaboreze. Asta trebuie să facem nu pentru că ne obligă cineva, pentru că e un lucru de bun-simț. Asta înseamnă să fii în serviciul țării noastre, de aceea, colaborăm în bună regulă”, a mai spus premierul.

Bolojan, despre schimbarea protocolului: Ăsta e un fake

Întrebat despre schimbarea protocolului, Bolojan a afirmat că nu a existat niciodată o discuție pe această temă și că fiecare trebuie să își respecte înțelegerile. „Ăsta e un fake! Nu am discutat niciodată să schimbăm protocolul. Ceea ce trebuie să facem noi, fiecare, în general, este să ne respectăm înțelegerile”, a afirmat premierul.

El a adăugat: „În mod cert, această decizie a PSD a fost o încălcare a protocolului (n.r. - decizia de a vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu). Noi trebuie să ne respectăm. Dacă cineva, ipotetic, vrea să-l îmbunătățească, are două posibilități: să facă declarații publice și a doua variantă este să vrei de-adevăratelea să-l modifici. Să-ți chemi partenerii, să le prezinți ideile și atunci când cazi de acord să vii să le prezinți ca o propunere a Coaliției”.

