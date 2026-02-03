Simion ar fi orchestrat un scenariu absurd, după ce AEP a respins decontarea a peste 2 milioane de euro cheltuiți de AUR

Dana Hering, activist pentru drepturile omului, a afirmat că, după ce AEP a respins decontarea a peste 2 milioane de euro cheltuiți de AUR, invocând încălcarea flagrantă a legislației electorale, George Simion a recurs la o „șmecherie juridică”.

Potrivit activistei, AEP a blocat inițial deconturile și a confiscat sume importante după ce a constatat nereguli majore, printre care împrumuturi care au depășit plafoanele maxime prevăzute de lege și fonduri provenite dintr-o singură sursă de împrumut, „practică interzisă pentru a preveni controlul unui partid de către un singur grup de interese”.

Astfel, liderul AUR ar fi „orchestrat un scenariu absurd: membrii AUR au dat în judecată propriul partid”. Mai mulți deputați, printre care Dan Tănasă, Teodor Cosmin Iosub și Răzvan Daniel Biro au dat partidul in judecată.

„Deputații Ramona Lovin, Dan Tănasă, Cristian Fabian Radu, Teodor Cosmin Iosub și Răzvan Daniel Biro, precum și senatoarea Cristina Gabriella Dumitrescu, care, pe hartie au imprumutat partidul cu sute de mii de euro, desi nu aveau venituri care sa le permita aceste imprumuturi au dat partidul in judecata pentru obținerea unor ordonanțe de plată rapide prin care justiția să oblige formațiunea să achite sumele împrumutate, ocolind astfel filtrele AEP”, a scris aceasta.

Dana Hering a afirmat că, prin acest mod, partidul urmărea să fie executat silit, astfel încât banii, proveniți, în ultimă instanță, tot din subvențiile de la stat, să ajungă la creditorii săi.

„Practic, partidul dorea să fie executat silit pentru a vira banii – proveniți, în ultimă instanță, tot din subvențiile de la stat – către creditorii săi. Se pare ca banii proveneau, de fapt, de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea, nu de la cei cinci deputați și senatoarea Dumitrescu”, a explicat aceasta.

Potrivit activistei, Tribunalul Ilfov a blocat această strategie, după ce a stabilit că nu există o bază legală pentru pretențiile financiare invocate.

„Acum intelegeti de ce striga Simion prin live-uri sa-si plateasca membrii cotizatia si de ce vinde „carduri de AUR”. Smecheria n-a tinut la tribunal iar creditorii reali, cei care au bagat milioane de euro in campania lui ii cer banii inapoi. LE se pare ca e vorba de 9 milioane de euro”, a mai scris aceasta.