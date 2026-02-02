AUR anunță prioritățile legislative pentru noua sesiune. Eliminarea impozitului pe prima locuință și indexarea pensiilor, în centrul propunerilor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a prezentat, luni, prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, într-un context economic pe care partidul îl descrie drept tot mai dificil pentru populație.

Potrivit formațiunii, principalele direcții vizează protejarea categoriilor vulnerabile, corectarea unor „nedreptăți grave” și reducerea poverii fiscale asupra cetățenilor, în special asupra pensionarilor, copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Într-un comunicat oficial, AUR susține că agenda legislativă este construită în jurul ideii de echitate socială și adaptare la realitățile economice actuale, marcate de inflație ridicată și de scumpiri succesive.

Reprezentanții partidului afirmă că statul trebuie să intervină pentru a limita efectele acestor fenomene asupra veniturilor populației și pentru a evita adâncirea inegalităților.

Una dintre principalele propuneri ale AUR este indexarea pensiilor și alocațiilor cu rata reală a inflației. Potrivit partidului, actualele mecanisme de ajustare a veniturilor sociale nu reflectă fidel creșterea reală a prețurilor și nu reușesc să protejeze puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili români.

„Printre priorităţile AUR se numără indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei, astfel încât veniturile celor mai vulnerabili români să nu mai fie erodate de scumpiri. Statul nu poate cere sacrificii de la pensionari şi copii, în timp ce refuză să coreleze drepturile acestora cu realitatea economică”, se arată în comunicatul formațiunii.

AUR consideră că actualul sistem produce un decalaj constant între creșterea prețurilor și majorarea veniturilor sociale, ceea ce afectează direct nivelul de trai al pensionarilor și al familiilor cu copii. Din perspectiva partidului, indexarea cu inflația reală ar trebui să devină o regulă stabilă, nu o măsură ocazională sau dependentă de decizii politice punctuale.

Un alt capitol important din prioritățile legislative anunțate de AUR vizează situația persoanelor cu dizabilități. Formațiunea susține că această categorie socială este printre cele mai afectate de majorările de taxe și impozite, în condițiile în care, simultan, unele drepturi au fost reduse sau restrânse.

„Este inacceptabil ca statul să pună presiune fiscală suplimentară exact pe cei care au cea mai mare nevoie de protecţie şi sprijin”, transmit reprezentanții AUR. Partidul anunță că are în lucru mai multe inițiative legislative menite să corecteze ceea ce consideră a fi un dezechilibru între obligațiile fiscale și nivelul real de sprijin acordat persoanelor cu dizabilități.

Deși în comunicat nu sunt detaliate toate măsurile concrete, AUR afirmă că obiectivul este reducerea poverii fiscale și garantarea unui cadru de protecție socială mai eficient, adaptat nevoilor reale ale acestor persoane.

Cea mai importantă și, totodată, cea mai vizibilă propunere anunțată de AUR este eliminarea impozitului pentru prima locuință. Formațiunea politică susține că dreptul la o locuință nu ar trebui tratat ca un privilegiu sau un lux, ci ca o necesitate de bază.

„Un proiect aflat în lucru, care va fi depus în zilele următoare, priveşte eliminarea impozitării primei locuinţe. AUR consideră că dreptul la o locuinţă nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care deţin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitaţi pentru nevoia elementară de a avea un acoperiş deasupra capului”, se arată în comunicatul partidului.

Potrivit propunerii, impozitarea ar urma să se aplice doar începând cu a doua proprietate, acolo unde, în viziunea AUR, se poate vorbi despre acumulare patrimonială, nu despre o necesitate fundamentală.

„Propunerea este ca prima locuinţă să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate şi mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate”, precizează reprezentanții formațiunii.

AUR susține că acest model există deja în alte state europene și că România ar trebui să adopte o abordare similară, care să protejeze proprietarii cu venituri mici și medii.

În justificarea acestui demers, AUR afirmă că statul român a ajuns să trateze cetățeanul ca pe „o sursă infinită de taxe” și că impozitarea locuințelor este una dintre cele mai evidente forme de presiune fiscală asupra populației.

„Acest model funcţionează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetăţeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuinţă nu este un privilegiu, ci o condiţie de bază pentru o viaţă demnă. Impozitarea agresivă a locuinţelor este o nedreptate care trebuie corectată”, subliniază AUR.