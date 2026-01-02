Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească

În ianuarie 2026, milioane de pensionari din sistemul italian vor beneficia de o ajustare automată a pensiilor, legată de inflație. În această lună intră în vigoare un nou coeficient de actualizare, calculat pe baza evoluției prețurilor și a deciziilor economice centrale, pentru a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor. Ajustarea se aplică automat și vizează în principal românii cu pensii din Italia.

Punctul de referință rămâne evoluția prețurilor calculată de Istat și parametrii stabiliți de Ministerul Economiei și Finanțelor, arată ziarul românesc.de.

De la 1 ianuarie 2026, se aplică un coeficient provizoriu de reevaluare de 1,4%, stabilit printr-un decret publicat în Monitorul Oficial. Acesta poate fi ajustat ulterior, iar în 2027 este prevăzută o regularizare finală pe baza indicelui definitiv, astfel încât pensiile să fie aliniate la inflația reală. Mecanismul asigură continuitate și intervenții în doi pași: estimare inițială și corecție ulterioară cu date consolidate.

În 2025, situația a rămas stabilă: nu au existat plăți retroactive, deoarece indicele definitiv de 0,8% a coincis cu cel provizoriu deja aplicat, evitând recalculări. Din 2026, însă, intervine o majorare suplimentară de 1,3%, destinată în special pensiilor mici, pentru a sprijini cei cu venituri limitate, care resimt cel mai puternic creșterea prețurilor la bunurile esențiale.

Astfel, pensia minimă va ajunge la aproximativ 611,85 euro lunar prin indexarea standard și poate urca până la 619,80 euro cu majorarea extraordinară. Indemnizația socială se va situa în jurul valorii de 545 de euro. Măsurile vizează consolidarea veniturilor categoriilor cele mai vulnerabile, arătând că, în contextul inflației ridicate, chiar și ajustările moderate contează pentru viața de zi cu zi.

Se menține indexarea pe tranșe prevăzută de legea nr. 160 din 2019, cu o reevaluare completă de 1,4% pentru pensiile de până la patru ori pensia minimă și reduceri progresive pentru sumele mai mari, astfel încât pensiile mici și medii să fie favorizate. Creșterile lunare brute se traduc în valori aproximative de 14, 28, 35, 41, 50 și 60 de euro, oferind o majorare moderată, dar relevantă pentru beneficiari, potrivit presei locale.

Pentru 2026, pragul de referință este de 611,85 euro. Pensionarii cu venituri sub această sumă pot primi un supliment de pensie pentru a ajunge la acest nivel, cu condiția să nu aibă alte venituri care să depășească pragul. Astfel, o persoană cu o pensie de 300 euro ar putea beneficia de un supliment de 211,85 euro. Creșterea maximă pentru cei care depășesc pragul este de 14 euro brut pe lună.

Această măsură nu se aplică celor a căror pensie este calculată integral în sistemul contributiv. În plus, pentru pensionarii rezidenți în străinătate cu indemnizații mai mari decât pensia minimă – categoria în care puțini români se încadrează – 2026 aduce revenirea la beneficiul integral al reevaluării, după ce în 2025 fuseseră excluși.

În ansamblu, pachetul de măsuri urmărește întărirea protecției celor cu pensii mici, redând parțial puterea de cumpărare afectată de inflație și ajustări anterioare limitate.