Ordinul emis aduce o schimbare importantă pentru pensionari. Florin Manole a explicat pas cu pas ce a modificat CNPP

Anul 2026 începe cu o serie de clarificări importante privind sistemul public de pensii, după apariția unui nou ordin emis de Casa Națională de Pensii, document care modifică modul de calcul al vechimii în muncă. Subiectul a generat îngrijorare în rândul pensionarilor și al viitorilor beneficiari, mai ales în ceea ce privește includerea concediilor medicale, a perioadelor de absență și a formelor de muncă atipice în stagiul de cotizare.

Într-o dezbatere televizată la România TV, Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat public implicațiile noilor reglementări, într-un dialog cu realizatoarea TV Andreea Crețulescu.

Discuția a avut ca punct de plecare temerile legate de posibila pierdere a vechimii pentru anumite perioade considerate până acum sensibile din punct de vedere administrativ.

Una dintre cele mai frecvente nelămuriri vizează concediile medicale și impactul acestora asupra vechimii în muncă. Florin Manole a subliniat că noul ordin nu elimină aceste perioade din calculul pensiei și nu produce o ruptură față de regulile anterioare.

„Cred că prima propoziție extrem de importantă este aceea că în ordinul acesta concediul medical nu întrerupe stagiul de cotizare și că este integrat proporțional în calculul perioadei și în calculul pensiei. Ordinul pe care l-am citit și eu și care cred că ne pare tuturor celor care nu suntem specialiști în pensii, extrem de tehnic și extrem de stufos, se referă, de fapt, la faptul că zilele calendaristice rezultate din concediile medicale, de exemplu, se adună la stagiile lunare.”

Ministrul a precizat că ordinul emis de Casa de Pensii este o consecință directă a noii legi a pensiilor și că rolul său este de a pune în aplicare prevederi deja existente, nu de a introduce schimbări radicale în defavoarea beneficiarilor.

„Mai mult decât atât, Casa de Pensii a explicat că acest ordin decurge și e necesar în baza legii pensiilor, dar că de fapt el nu schimbă foarte mult felul în care se calcula înainte.”

În cadrul dezbaterii, Andreea Crețulescu a adus în discuție cazurile persoanelor care au avut perioade lungi de absență din muncă, de exemplu din cauza unor boli grave, și a ridicat problema clarității formulelor de calcul pentru astfel de situații.

Florin Manole a răspuns printr-un exemplu concret, raportat inclusiv la experiențe din practica administrativă anterioară.

„Întâmplător, exemplu teoretic pe care l-ați dat dumneavoastră, eu l-am experimentat în cazul unei persoane apropiate în practică, sigur, nu pe noul ordin, pe vechiul ordin. Eu așa cum l-am citit și l-am înțeles, mi s-a părut că este clar în sensul că nu pierzi vechimea din concediu și că se calculează zilele calendaristic la fel ca în cazul perioadei de lucru efectiv.”

Potrivit ministrului, mecanismul de calcul nu face distincții arbitrare între perioadele lucrate efectiv și cele justificate legal, atâta timp cât există contribuții și înregistrări corespunzătoare.

Un element central al noilor reguli este procedura de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, aplicată unitar pentru toate tipurile de contracte și situații de muncă. Florin Manole a explicat modul tehnic în care concediile medicale sunt integrate în vechime.

„Transformarea în zile calendaristice se face prin zilele de concediu medical, zilele lucrătoare de concediu medical, care sunt transformate proporțional în zile calendaristice la nivel de lună, după care lunile se adună și se fac ani astfel încât și acum găsiți și în comunicatul oficial ori persoană care a lucrat, cred că comunicatul oficial dă un exemplu de 35 de ani, câteva luni și 15 zile, va regăsi, inclusiv cu concediile medicale, acea perioadă de vechime.”

Ministrul a respins ideea potrivit căreia munca prestată în afara programului standard sau în zilele nelucrătoare ar putea să nu fie luată în calcul.

„Eu nu înțeleg de ce prezumăm că perioadele lucrate, indiferent când sunt ele, nu au fost remunerate și deci înregistrate corespunzător pentru că asta ar însemna o ilegalitate.”

Florin Manole a insistat asupra faptului că orice formă de muncă prestată legal trebuie să fie înregistrată și remunerată, iar lipsa acestei înregistrări reprezintă o abatere de la lege.

„Adică faptul că lucrezi o sâmbătă sau o duminică, faptul că lucrezi peste programul un fel sau altul, trebuie și este înregistrat. Neînregistrarea acestei forme de muncă se reprezintă o ilegalitate.”

Ministrul a făcut referire și la rolul instituțiilor de control.

„Și Inspecția Muncii identifică în diferite cazuri, în diferite situații, încălcări ale regimului de muncă. Dar ele sunt niște încălcări, deci nu cred că ele trebuie să fie văzute ca fiind o regulă.”

El a promis că va solicita specialiștilor Casei de Pensii clarificări suplimentare pentru a elimina confuziile din spațiul public și a transmis disponibilitatea pentru dezbateri viitoare.

Florin Manole a explicat că ordinul anterior, emis în 2015, nu mai era compatibil cu actuala lege a pensiilor și cu directivele europene transpuse în legislația națională. Modificarea acestuia a devenit inevitabilă pentru a asigura coerență juridică și aplicare uniformă.

Ministrul a abordat și subiectul concediilor medicale din perspectiva plății acestora, temă care a generat controverse recente.

Referitor la propunerea privind neplata primei zile de concediu medical, Florin Manole a delimitat clar responsabilitățile instituționale.

„Nu pot să explic pentru că a fost propunerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În acel act normativ noi am avut o singură contribuție, aceea în care institutul de la Casa de Pensii care se ocupă de verificarea celor care sunt invalizi și care primesc beneficii de acest tip de la Casa de Pensii să-și extind atribuțiile de lucru și să facă verificări și referitoare la concediile medicale. Dar nu a fost partea noastră, partea despre plata concediilor.”

Dezbaterea a inclus și tema muncii în regim de car-sharing și curierat, domenii aflate în plină expansiune. Florin Manole a anunțat apariția iminentă a unui act normativ care să reglementeze aceste forme de activitate.

„Aici o să avem, probabil chiar pe 5 ianuarie, dimineața, un act normativ care a fost intens dezvoltat și cu sindicate și cu patronate, a cărui bază vine din muncă la Blocului Național Sindical.”

Ministrul a explicat că noua reglementare va face distincția între activitatea ocazională și munca dependentă comparabilă cu un contract de muncă.

„Trebuie să recunoaștem că a fost un exemplu propus de BNS ca început al transpunerii acestei directive.”

Florin Manole a subliniat necesitatea protejării celor care lucrează constant pe platforme digitale, în condiții similare angajaților tradiționali.

„Sigur că va trebui să avem distincția între cei care lucrează într-o formă identică sau identificabilă ca fiind o formă de muncă dependentă directă, ca un contract de muncă și cei care fac aceste activități doar ocazional.”

El a insistat asupra respectării timpului de lucru, a dreptului la repaus și a responsabilităților asumate de angajatori și platforme.

„Să-i protejăm și pe aceștia, dar va trebui să-i protejăm în primul rând pe cei care lucrează sub formă comparabilă cu munca și asta înseamnă timp de lucru normat și legal, drept la repaus, anumite drepturi și responsabilități, la fel ca ceilalți lucrători care lucrează în industriile tradiționale.”

Noul sistem de calcul al vechimii introduce o procedură unificată, care transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice și plafonează perioadele suprapuse. Scopul declarat este eliminarea diferențelor de interpretare și aplicarea aceleiași metode pentru toți contribuabilii, indiferent de tipul contractului de muncă.

Calculul se bazează pe o formulă matematică ce reflectă proporționalitatea muncii depuse. Numărul de zile lucrate efectiv este raportat la totalul zilelor lucrătoare ale lunii și transformat în zile calendaristice. Astfel, vechimea acumulată reflectă exact timpul muncit și contribuțiile plătite.

În sistemul anterior, lunile lucrate part-time puteau fi asimilate integral unei luni de vechime, generând diferențe în punctajul de pensie. Noul algoritm elimină aceste discrepanțe și introduce o abordare considerată mai echitabilă.