AEP cere verificarea Registrului Electoral. Peste 14.000 de centenari înregistrați

AEP cere verificarea Registrului Electoral. Peste 14.000 de centenari înregistrați
PreşedinteleAutorității Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a declarat că în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane cu vârste între 90 şi 99 de ani şi peste 14.000 de persoane peste 100 de ani, multe dintre acestea fiind, cel mai probabil, decedate. Președintele AEP a precizat că urmează să fie verificate documentele pentru radierea lor.

AEP propune Registrul Electoral drept document de bază al evidenței electorale

Adrian Ţuţuianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că va propune ca documentul de bază al evidenţei electorale să fie Registrul Electoral.

”Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidenţe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, care se gestionează de entităţi publice şi se utilizează în secţiile de votare”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

AEP atrage atenția asupra persoanelor foarte în vârstă din Registrul Electoral

Adrian Ţuţuianu a declarat că în Registrul Electoral sunt circa 734.195 de persoane între 80 şi 89 de ani, numărul schimbându-se aproape zilnic din cauza deceselor sau a interzicerii dreptului de a alege şi a fi ales.

El a precizat că o situaţie care trebuie corectată este a persoanelor între 90 şi 99 de ani, 133.995 în Registrul Electoral, multe dintre acestea fiind probabil decedate, dar neînregistrate oficial din lipsa documentelor legale, inclusiv actele de stare civilă sau deces.

Probleme în Registrul Electoral pentru persoanele centenare

Adrian Ţuţuianu a declarat că în Registrul Electoral sunt 14.410 persoane peste 100 de ani, majoritatea probabil decedate, și că radierea acestora va necesita colaborarea cu primăriile și structurile de specialitate din Ministerul de Interne.

El a precizat că problemele apar în special din necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, inclusiv pentru cei decedați în străinătate, iar aceste persoane rămân astfel înregistrate în Registrul Electoral.

