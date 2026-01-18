Museveni rămâne la putere în Uganda, după un vot controversat. Internet oprit, proteste anunțate și victime, raportate

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a obținut o nouă victorie electorală în urma scrutinului prezidențial desfășurat sâmbătă, potrivit rezultatelor comunicate de autoritățile electorale. Alegerile au avut loc într-un context tensionat, marcat de incidente de securitate și acuzații de fraudă formulate de opoziție, conform informațiilor transmise de Associated Press.

Conform Comisiei Electorale din Uganda, Yoweri Museveni, în vârstă de 81 de ani, a obținut aproape 72% din voturile exprimate, în timp ce principalul său contracandidat, Bobi Wine, a fost creditat cu aproximativ 24% din sufragii. Victoria îi asigură actualului șef al statului al șaptelea mandat consecutiv, de la preluarea puterii în anul 1986.

Autoritățile au anunțat că procesul electoral s-a încheiat oficial după centralizarea voturilor din întreaga țară, iar rezultatele au fost validate conform procedurilor în vigoare. În perioada premergătoare alegerilor, guvernul a justificat întreruperea temporară a internetului ca măsură de prevenire a „dezinformării”.

Bobi Wine, al cărui nume real este Robert Kyagulanyi, a contestat rezultatele alegerilor și a cerut susținătorilor săi să protesteze. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a declarat: „Vreau să confirm că am reuşit să scap de ei. În acest moment, nu sunt acasă”, făcând referire la un presupus raid al armatei asupra locuinței sale. Sâmbătă, locația acestuia nu era cunoscută public.

În orele care au urmat închiderii secțiilor de votare, poliția a raportat moartea a șapte persoane în centrul țării. Potrivit autorităților, focurile de armă au fost trase în situații descrise drept autoapărare. În pofida acestor incidente, nu s-au înregistrat violențe la scară largă comparabile cu cele din alegerile desfășurate anterior în Tanzania.

Victoria lui Yoweri Museveni nu a fost considerată surprinzătoare de observatori, având în vedere modificările constituționale realizate de-a lungul anilor.

După venirea la putere ca lider rebel, președintele a inițiat schimbări care au eliminat limitele de vârstă și de mandat, permițându-i să candideze în mod repetat.

Înaintea scrutinului, au existat speculații privind o eventuală succesiune politică, în contextul în care fiul său, Muhoozi Kainerugaba, ocupă o funcție importantă în structurile militare ale țării. Aceste informații nu au fost confirmate oficial.

În plan extern, Yoweri Museveni a fost criticat în trecut de Statele Unite pentru modul de desfășurare a alegerilor anterioare și pentru situația drepturilor omului.

Totodată, liderul ugandez a primit sprijin din partea unor state occidentale pentru contribuția militară în regiuni instabile, inclusiv în Somalia, precum și pentru primirea unui număr mare de refugiați.

Pe plan economic, autoritățile au anunțat așteptări privind o creștere economică semnificativă în acest an, pe fondul începerii producției de țiței, un sector considerat strategic pentru economia națională.